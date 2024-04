Podpisali umowę. 111 milionów euro na unowocześnienie regionu

- Każda gmina partycypuje, niezależnie od wielkości, w tym wielkim torcie środków unijnych - podkreślał prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - To ważne, bo w poprzedniej perspektywie unijnej nie wszyscy skorzystali. Dzięki unijnym środkom, które otrzymujemy od lat, nasze samorządy pięknieją, powstaje wiele obiektów, wiele programów może być realizowanych. Polskie samorządy już niczym nie różnią się od samorządów tak zwanej „starej Unii”. W wielu przestrzeniach jesteśmy nawet o krok do przodu. Tak jest w przypadku Szczecina, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami czy gospodarkę wodno-kanalizacyjną.

Pieniądze pochodzą z programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027” (FEPZ). Zawarte we wtorek porozumienie terytorialne zagwarantuje środki na realizację przygotowanej przez samorządy SOM strategii ponadlokalnej i wesprze osiąganie celów, określonych wspólnie przez samorządy współtworzące obszar metropolitalny Szczecina. To 55 przedsięwzięć. Obejmują takie zadania jak na przykład: zakup niskoemisyjnych autobusów, budowa tras rowerowych, projekty termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej, rozwój usług społecznych.

- Tym razem rozdzielamy fundusze unijne i jesteśmy niejako rozjemcami - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - To przede wszystkim gminy siadają ze sobą do stołu i negocjują, kto jaką część tego tortu chciałby dostać dla siebie, i co z tego zrobić. My patrzymy na jakość projektów, na to, żeby były zbieżne z naszymi celami, i czasami staramy się mediować. Zachodniopomorska rodzina samorządowa się dotarła. Dla każdego jest coś dobrego. Dla nas najważniejsze jest to, że inwestujemy w ekologię. Cieszy mnie, że jest dużo projektów z zakresu termomodernizacji, z zakresu rewitalizacji terenów zielonych. Ważne są Centra Usług Społecznych. Społeczeństwo nam się starzeje. Potrzebujemy dobrej, profesjonalnej opieki społecznej.

Komentarze

wuj 2024-04-02 23:09:01 Trójca nie święta...raczej pasożytnicza!!!!!

Robert 2024-04-02 22:02:40 Wszystko jest na temat! Bo o podwyzkach z tv i radia tuskowego sie nie dowiecie! W czwartek rolnicy wszystkie biura poselskie PO, Hołowni, lewicy w Polsce zablokują! Tusk Polskę sprzedał ! Łamanie prawa, Konstytucji! Chcą teraz przejąć NBP aby nielegalnie wprowadzić euro a polskie zloto oddac niemcom! Gdzie CPK, gdzie terminal kontenerowy? Żywność juz podrożała, od 1 lipca rachunki za prad i gaz , kazdy o 400zł w górę!

Zenek 2024-04-02 21:09:41 Widzę, że to stare pudło z Dobrej jeszcze Marszałek promuje przed wyborami...

@Robert 2024-04-02 20:34:55 Najpierw rozliczenie pisowskich przestępców. Tego Polacy chcą w pierwszej kolejności. Trybunał Stanu musi zacząć sądzić.

Brawo 2024-04-02 20:30:58 Nareszcie jest władza która daje pieniądze dla naszego regionu.

Paweł 2024-04-02 20:19:35 Nie ma chodników na wsiach i pomiędzy nimi, nie ma kanalizy, a te ciecie budują ścieżki rowerowe po lasach.

Złodzieje? 2024-04-02 20:09:18 Przecież na Wojska Pol., Kolumba I Powstańców Wlkp. to kasę mieliście ze skończonej perspektywy, którą należało rozliczyć do...31.12.2023 r. Czyli tę kasę prze....liście? Te bieżące dofinansowanie to należy przeznaczyć na to co spartoliliście, m.in. na przebudowę Zajezdni Golęcin i gruntowną przebudowę torowisk aż po Gocław. Panom już dziękujemy.

Robert 2024-04-02 19:08:30 Edmund - dobrze sie czujesz? Gdzie jest 60tys zl kwota wolna od podatku? Gdzie jest benzyna za 5zl? Bo juz dochodzi do 7zł za litr! Zywność od wczoraj mocno podrożała, od 1 lipca zgodnie z wypowiedzią minister rządu tuska rachunki za prąd i gaz wzrosną miedzy 300 a 400zł ! Tusk juz Polskę sprzedał! Zywność z Ukrainy nadal zalewa Polskę!

@Robert,Marek,Piotr 2024-04-02 18:54:48 Nie na temat, pisi dzbanie.

Edmund 2024-04-02 18:35:40 Miłośnicy PISu nie muszą się o nic martwić.W Szczecinie PIS przegra sromotnie i nie dorwie się do tych pieniedzy

Lwów 2024-04-02 18:22:31 My nie chcemy pożyczek my żądamy reparacji za straty wojenne. 40000 wagonów kolejowych kosztowności Niemcy zaj*bali z samej tylko Warszawy...

xyz 2024-04-02 17:56:45 Czas na koniec rzadow ''jebacpisow'' w Szczecinie!

Pionier 2024-04-02 17:15:36 Oby już Ci długoletni POlitycy skończyli bo wykończą Szczecin

Kubuś 2024-04-02 16:45:46 Oczepcie się już z tymi remontami Wojska Polskiego. Ro co zrobiliście z przelotowej arterii, to wola o pomstę do nieba. Parki, to sobie możecie robić gdzie chcecie, a nie niszczyć piękna, szeroką ulicę, jaką była Wojska Polskiego. Co jeszcze chcecie zabetonować na Pl. Zwycięstwa? Toż to teraz sam beton wokoło. Zrób sobie panie Krzystek przy swoim domu taką bwtonozę.

Co to za bzdety 2024-04-02 16:42:01 Przecież porobione są te odcinki. Z jakiej okazji na Powstańców Wlkp.? Przecież kasę już dostaliście. Nie będzie nowych tramwajów (nie Moderus złom) , to żegnajcie obaj

Czy ktoś normalny 2024-04-02 16:15:53 Czy ktoś normalny będzie głosował na tych nieudaczników? Krzystek już pokazał przez 3 kadencję że nadaje się tylko na odźwiernego w UM, a Marszałek na sprzątacza w ośrodku nauki jazdy. Takiego burdelu jaki jest w Szczecinie obecnie to chyba od bombardowan w trakcie II w.św. nie bylo! Skończyć z tymi nieudacznikami!

ryba 2024-04-02 15:28:44 Pl Zwycięstwa? przecież już go przebudowano?????? znowu po raz 3 chcą go rozwalić??? a na kolumba trudno zastać więcej niz 2 robotników!!!! niech pan wyjdzie z zielonego budynku i zobaczy to co my codziennie widzimy na tej ulicy!!!!!!! jeszcze 4 lata będą to robić w tym tempie więc raczej powstańców nie ma szans do 2026

Robert 2024-04-02 15:27:21 Od wczoraj vat na zywność wynosi 5%, wypowiedz Pani minister ds klimatu i srodowiska iz od 1 lipca i tu uwaga KAZDEGO BĘDZIE STAĆ NA WYŻSZE RACHUNKI ZA GAZ I PRĄD W WYSOKOSCI O 300, 400 ZŁ WIĘCEJ....

Lans 2024-04-02 15:24:01 To kampania wyborcza, czy już nie?

kaseta 2024-04-02 15:23:58 To z tych funduszy ma pójść 40 000 000 zł na drogi dla rowerów na Wojska Polskiego?

fin 2024-04-02 15:22:15 Ok. Tylko już bez ścieżek rowerowych