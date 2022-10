Po wysokiego kołobrzeskiego urzędnika przyjechało CBA. Starosta usłyszał zarzut korupcji

W czwartek Starosta Kołobrzeski Tomasz T. został zatrzymany przez szczecińskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Urzędnikowi postawiono zarzut korupcji.

Ma to związek z wrześniowym zatrzymaniem i osadzeniem na 3 miesiące w areszcie wójta gminy Kołobrzeg Włodzimierza P., któremu zarzuca się przyjęcie łapówki w wysokości 300 tys. zł. Chodzić ma o doprowadzenie w zamian za korzyść majątkową do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dźwirzyno. CBA aresztowało wraz z wójtem jednego z dyrektorów znanej firmy farmaceutycznej Hasco-Lek, nadal przebywającego za kratkami. Hacso-Lek to firma, która dzięki zmianie wspomnianego planu buduje w Dźwirzynie hotel oraz ciepłownię geotermalną. Związek z aresztowaniem wójta i dyrektora ma także przedsiębiorca z Wrocławia, którego CBA jednak nie pozbawiło wolności.

W ślad za dwoma zatrzymanymi, w minioną środę na dwa miesiące do aresztu śledczego trafił znany kołobrzeski architekt Jacek S., który pełnił funkcję przewodniczącego komisji urbanistyczno-

architektonicznej gminy Kołobrzeg. Sąd nie miał wątpliwości, że aby uniknąć mataczenia i wpływania na świadków, trzeba było tak zrobić. Następnego dnia, czyli w czwartek, funkcjonariusze CBA przyjechali po starostę kołobrzeskiego Tomasza T. Jak się dowiedzieliśmy on także ma być jednym z adresatów korupcyjnych machlojek związanych z inwestycją w Dźwirzynie. Na razie wobec starosty nie zastosowano środka zapobiegawczego w postaci aresztu, ale prokuratura na wystąpienie do sądu z takim wnioskiem ma jeszcze czas do jutra. Oficjalnie starosta kołobrzeski do 20 października przebywa na urlopie. Podobnie zresztą, jak to było w przypadku wójta Włodzimierza P., który w chwili zatrzymania także miał urlop.

Prokuratura Rejonowa w Szczecinie, która zajmuje się sprawą, zasłaniając się dobrem śledztwa nie udziela informacji. Zdradza jedynie, że sprawa jest rozwojowa, co - jak łatwo się domyślić - może oznaczać kolejne zatrzymania.

Na wieść o postawieniu staroście Tomaszowi T. zarzutu korupcji, zarząd kołobrzeskich struktur

Platformy Obywatelskiej, do której należy urzędnik, skierował wniosek do Regionalnego Sądu

Koleżeńskiego PO o zawieszenie go w prawach członka partii.©℗

(pw)