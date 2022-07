Adwokat i promotor bokserski powoływali się na wpływy. Zatrzymało ich szczecińskie CBA

- Zatrzymaliśmy radomskiego adwokata oraz promotora bokserskiego, którzy chcieli wyłudzić pieniądze powołując się na wpływy w prokuraturze - poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zatrzymani spędzą w areszcie trzy miesiące.



Jak czytamy w komunikacie służb: "Delegatura CBA w Szczecinie prowadzi pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy oraz utwierdzenia w przekonaniu o istnieniu takich wpływów".

Zatrzymani, według CBA, usiłowali wyłudzić ponad 500 tys. zł. Osobie, od której chcieli pieniądze, obiecali, że zaingerują w działania wymiaru sprawiedliwości, doprowadzając do korzystnego dla niej rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali dwie osoby, w tym radomskiego adwokata oraz promotora bokserskiego. Obu zatrzymanym po doprowadzeniu do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zostały ogłoszone zarzuty powoływania się na wpływy oraz usiłowania dokonania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt wobec obu zatrzymanych.

Funkcjonariusze przeszukali jednocześnie szereg miejsc powiązanych z ujawnieniem głównego oraz pobocznych wątków prowadzonego postępowania. (as)