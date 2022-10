PO: "Nauczycielom coraz trudniej związać koniec z końcem"

Sytuacja finansowa nauczycieli jest dramatyczna, dlatego wielu z nich odchodzi z pracy - alarmują politycy Platformy Obywatelskiej. I obiecują, że gdy wygrają następne wybory, ta sytuacja ulegnie poprawie. Tymczasem resort edukacji zapowiada podwyżki dla nauczycieli.

- W tym roku w Szczecinie ubyło 400 etatów nauczycielskich. To ogromna liczba. Młodych nauczycieli do 35. roku życia w Szczecinie jest zaledwie dwustu - mówił radny Łukasz Tyszler podczas piątkowej konferencji przed Szkołą Podstawową nr 54.

Radna Urszula Pańka, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, opowiadała o tym, że jej klub w Radzie Miasta wnioskował o jednorazowe świadczenie w wysokości tysiąca złotych dla szczecińskich dydaktyków. Prezydent Piotr Krzystek przyznał je w ubiegłym roku.

- Wczoraj wnioskowaliśmy do prezydenta o kolejne tysiąc złotych - dodała.

Poseł Arkadiusz Marchewka stwierdził, że nauczyciele, którzy dopiero wchodzą do zawodu, dostają pensję niewiele większą niż minimalna.

- Jest im coraz trudniej związać koniec z końcem. Ich zarobki przy szalejącej inflacji są bardzo kiepskie. Rząd w projekcie budżetu założył różne kwoty a minister Czarnek opowiada o podwyżkach dla nauczycieli. To kompletna bzdura - krytykował polityk. - W ciągu dwóch lat, w tym roku i w następnym, podwyżki dla nauczycieli będą dwa razy mniejsze niż inflacja. Inflacja to będzie 25 proc., a podwyżki to zaledwie połowa tego wzrostu.

Poseł przypomniał, że PO napisała projekt ustawy gwarantującej nauczycielom - i całej budżetówce - podwyżki o 20 proc. PiS nie zaakceptował tej propozycji.

- Wolność szkoły, rodziców, nauczycieli jest najważniejsza. To kluczowa, rzecz, poza pieniędzmi, która decyduje o jakości kształcenia - powiedział Paweł Bartnik, były szczeciński wicekurator. ©℗

Tekst i fot. (as)