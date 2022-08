Opozycja krytykuje PiS za zaniechania w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze

Jak słucham tych gamoni z opozycji to można pomyśleć że to pisowcy zatruli rzekę a nie jacyś jeszcze nie ustaleni truciciele których należy ukarać

A co z tą rtęcią? Może by ktoś wyjaśnił te groźne doniesienia zza Odry. Czy niemieckie media mowią prawdę czy manipulują, w ramach akcji w....a się w polską politykę.

No POlitycy ubierać gumiaki brać podbieraki i nad Odrę a nie drzeć japę PO próznicy. Jak Czajka wam trachnęła od razu pisowcy most pod rure budowali a wy macie 2 lewe ręce do roboty

Zastanawia mnie, dlaczego ten portal jest tak zdominowany przez pisowskie trole. Katastrofa na Odrze a ci jak katarynka o Wiśle i Czajce, które były efektem awarii i zastały szybko naprawione. Tymczasem Odrą nikt z rządu się nie interesował przez długie tygodnie a teraz umywają ręce. To nie są nawet sprawy podobnych kategorii. Nie róbcie więc kurtyzany z logiki. Katastrofa na Odrze, to wynik rażących zaniechań Wód Polskich, które podlegają bezpośrednio ministrowi

Dawid

2022-08-12 15:20:15

Jak za Trzaskowskiego trzasnęlą Czajka to nikt z PO,Zielonych i Hołowni palcem nie kiwnął ale jak rzeka graniczna z Niemcami ma.problemy to krzyczą zamiast pomagać. Mogliby się ruszyć do pomocy bo krzyczeć to i dziecko małe potrafi