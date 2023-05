Plan dla Śródmieścia. Kino bez kebaba

W legendarnym kinie „Pionier” na pewno nie będzie gastronomii. Fot. Sylwia DUDEK

Nadal nie wiadomo, jaki będzie los szczecińskiego kina Pionier, jednego z najstarszych na świecie. Jego właściciel zapowiada, że chciałby zakończyć działalność być może jeszcze w maju. Miasto na razie nie planuje przejęcia obiektu i nie wiadomo, czy to się w ogóle stanie. Ale wiadomo już, że radni nie chcą, by powstała tam restauracja czy kolejny punkt z kebabem. Dlatego na wtorkowej sesji zdecydowali o przystąpieniu do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego, który zablokuje taką możliwość.

Jedną z procedowanych uchwał był projekt w sprawie „przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos w Szczecinie”. To dokument, który obejmuje obszar o powierzchni 2,88 ha na osiedlu Śródmieście-Zachód pomiędzy ulicami: ks. Bogusława X, Bolesława Krzywoustego i al. Wojska Polskiego.

- W granicach opracowania zlokalizowana jest zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-usługowa i usługowa, w tym budynki dawnych kin „Kosmos” i „Pionier”. Cały obszar został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków jako „XIX-wieczny układ przestrzenny Śródmieścia”, w którym występują zabytkowe kamienice z przełomu XIX i XX w. ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz budynek kina „Kosmos” wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego - tłumaczył uzasadniając projekt uchwały Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina.

Zadaniem przyjętego planu będzie ustalenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, określenie zasad ochrony obiektów zabytkowych oraz chronionego układu przestrzennego Śródmieścia. Intencją miasta jest jednak, by w legendarnym kinie Pionier potencjalny inwestor nie mógł prowadzić działalności innej niż kulturalna.

- Nieruchomość, w której funkcjonuje szczecińskie kino „Pionier” nie będzie mogła w przyszłości pełnić innej funkcji, aniżeli ta związana z działalnością kulturalną - tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Od kilku miesięcy, w związku z zapowiedzią przejścia na emeryturę właściciela, w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja dotycząca przyszłości Kina „Pionier 1907”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, miasto postanowiło zabezpieczyć to niewątpliwie wyjątkowe miejsce poprzez przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokument przyjęty na wtorkowej sesji ma za zadanie nie tylko ustalenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, ale również wskazanie, że pod adresem kina „Pionier” ma znaleźć się obiekt kultury. Dodatkowo celem uchwalonego planu jest stworzenie warunków planistycznych do ochrony fragmentu XIX-wiecznego układu przestrzennego Śródmieścia. ©℗

