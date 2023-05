„Kosmos" i „Pionier" na wtorkowej sesji

Rekordowo krótko zapowiada się dzisiejsza sesja szczecińskiej Rady Miasta. W proponowanym porządku obrad jest niespełna 10 projektów uchwał. Oczywiście może się to zmienić, bo zarówno prezydent, jak i kluby radnych mogą zgłosić nowe projekty, ale nic nie wskazuje na to, by miały się toczyć długie dyskusje.

Dokument, który może wzbudzić najwięcej emocji, to projekt uchwały w sprawie „przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos w Szczecinie".

Obszar o powierzchni 2,88 ha położony jest w osiedlu Śródmieście–Zachód pomiędzy ulicami Ks. Bogusława X, Bolesława Krzywoustego i al. Wojska Polskiego. W granicach opracowania zlokalizowana jest zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-usługowa i usługowa, w tym budynki dawnych kin „Kosmos” i „Pionier”. Cały obszar został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków jako „XIX-wieczny układ przestrzenny Śródmieścia”, w którym występują zabytkowe kamienice z przełomu XIX i XX w. ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oraz budynek kina „Kosmos” wpisany do rejestru zabytków

województwa zachodniopomorskiego.

Nie jest tajemnicą, że radni chcą, by jeden z symboli Szczecina, jakim jest kino Pionier, nie zniknął z mapy miasta. Wszystkim klubom zależy też na tym, by lokal nie został przekształcony w gastronomię, co w tej lokalizacji jest łakomym kąskiem. Zadaniem planu będzie ustalenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, określenie zasad ochrony obiektów zabytkowych oraz chronionego układu przestrzennego Śródmieścia. ©℗

