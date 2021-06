Piknik nad Odrą i utrudnienia w ruchu

Piknik nad Odrą to największy Festiwal Podróży i Czasu Wolnego w Polsce. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez miejskich Szczecina, która w tym roku odbędzie się w dniach 19-20 czerwca na szczecińskiej Łasztowni. Targi turystyczne Market Tour, będące najważniejszym elementem imprezy, obchodzą jubileusz 30-lecia. Jest to więc wydarzenie wyjątkowe. Regionem partnerskim tegorocznych targów jest województwo śląskie. Od początku istnienia, Piknik nad Odrą jest obejmowany patronatem Prezydenta Miasta Szczecina, a także Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podczas Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego na Uczestników czekać będzie kilka stref tematycznych: Zatoka Podróży z zagranicznymi i krajowymi przedsiębiorcami; Jarmark Rozmaitości – najbardziej barwna strefa Pikniku nad Odrą; Park Czasu Wolnego – miejsce dla tych, którzy nie lubią się nudzić i szukają pomysłów na to, jak spędzić czas wolny; Aleja Produktów Tradycyjnych, czyli regionalne smaki wpisane na oficjalną Listę Produktów;

Przystań Food Trucków – mobilne restauracje zakotwiczą nad Odrą, aby serwować specjały z różnych stron. Dorośli uczestnicy wydarzenia będą mogli ugasić pragnienie w Strefie Browarów Rzemieślniczych, a na najmłodszych czekać będzie Wesołe Miasteczko z kolejkami, karuzelami i trampolinami.

Utrudnienia w ruchu

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wiąże się niestety z czasowymi utrudnieniami w ruchu dla kierowców.

- Planowane jest zamknięcie wjazdu w ulicę Wendy/Nad Duńczycą oraz Zbożowej za skrzyżowaniem z ulicą Spichrzową. Możliwość wjazdu będą miały wyłącznie osoby z przepustkami - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.

Czas trwania zamknięcia od godz. 16:00 w dniu 18.06.2021 do godz. 05:00 dnia 21.06.2021r.

