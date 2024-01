Pamięć o ofiarach tragedii. W rocznicę zatonięcia promu „Jan Heweliusz” [GALERIA]

Fot. Ryszard PAKIESER

W niedzielę (14 stycznia) minęło 31 lat od zatonięcia promu „Jan Heweliusz”. Była to największa katastrofa morska w powojennej historii Polskiej Marynarki Handlowej. Zginęło w niej 55 osób. W Szczecinie i Świnoujściu uczczono ich pamięć.

Prom samochodowo-kolejowy „Jan Heweliusz” zatonął 14 stycznia 1993 r. na Bałtyku w czasie rejsu ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad. Na morzu szalał sztorm, prędkość wiatru dochodziła do 160 km/h. Po godz. 4 nad ranem, ok. 15 mil od przylądka Arkona, statek przewrócił się na burtę, a następnie stępką do góry i po kilku godzinach zatonął. Śmierć poniosło 35 pasażerów i 20 marynarzy, w tym kapitan statku Andrzej Ułasiewicz. Pochodzili z Polski, Szwecji, Węgier, Jugosławii, Austrii, Czech i Norwegii. Ocalało jedynie dziewięciu członków załogi.

W intencji ofiar katastrofy w niedzielę w południe w szczecińskim kościele Morskim odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks. Stanisław Flis, duszpasterz ludzi morza.

Uczestniczyli w niej bliscy ofiar, przedstawiciele przedsiębiorstw armatorskich (w tym Euroafriki), Politechniki Morskiej oraz stowarzyszeń morskich.

– Wypłynęli po to, aby zarobić na chleb, aby odwiedzić swoich znajomych i chyba nikt z nich się nie spodziewał, że to będzie ostatni rejs, ale my chcemy pamiętać, chcemy Panu Bogu zaświadczyć, że zasługują na życie wieczne – mówił ks. Stanisław Flis.

Po Mszy św. w. intencji ofiar modlono się także w kaplicy Morskiej, w której znajdują się tablice upamiętniające katastrofy statków.

Uroczystości rocznicowe odbyły się także w Świnoujściu, a promy płynące do Szwecji w miejscu katastrofy zrzuciły do morza okolicznościowe wieńce.

(ek)