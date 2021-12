Ostrzegają przed silnym mrozem w regionie. Nawet do -20 st. C

Uwaga na silny mróz w nocy z soboty na niedzielę - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -20°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -6°C do -3°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin, szczecinecki, świdwiński, wałecki i obowiązuje od godz. 21 w sobotę (25.12.2021 r.) do godz. 9 w niedzielę. Stopień zagrożenia został oceniony na pierwszy w skali 3-stopniowej.

