Ośrodek w Przecławiu najlepszą przestrzenią publiczną

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu został wyróżniony w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego. O nagrodę zabiegało 18 regionalnych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w roku 2019.



– Nagradzamy z jednej strony kwestie architektoniczne, bo w kapitule są eksperci, którzy oceniają funkcjonalność, wygląd, walory architektoniczne, ale z drugiej strony oceniamy też to, jak dane przestrzenie, dane obiekty zmieniają życie społeczne. W skali mikro i w skali makro. I akurat to centrum kultury i sporty w Przecławiu zmienia życie społeczne nie tylko Przecławia, nie tylko całej gminy Kołbaskowo, ale wszystkich sąsiednich gmin sąsiednich, ze stolicą regionu, Szczecinem, włącznie – ocenia marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Najlepszy obiekt użyteczności publicznej

Gmina Kołbaskowo za wybudowanie ośrodka została wyróżniona w kategorii konkursowej „Najlepszy obiekt użyteczności publicznej”. To flagowa inwestycja tego samorządu. Ośrodek wyposażony jest w pracownie tematyczne, np. do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych czy komputerowych. Znajdująca się w obiekcie sala widowiskowa mieści 250 miejsc siedzących oraz 800 stojących.

Na placu przed obiektem odbywają się koncerty i wydarzenia o charakterze masowym. W części sportowo-rekreacyjnej znajduje się basen o wymiarach 11,5 na 3,9 m, a za obiektem są kryte korty tenisowe, boiska do koszykówki i siatkówki, alejki spacerowe, a nawet wybieg dla psów.



– Bardzo się cieszymy, że kapituła w całym województwie dostrzegła ten obiekt. Gminne Ośrodek Kultury i Sportu to nie tylko mury, to nie tylko wyposażenie, ale przede wszystkim ludzie. I tutaj ukłony wielkie wobec pracowników GOKSiR-u, że tworzą atmosferę tego miejsca – podkreślała wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.

(as)