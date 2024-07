Odwiozą z Męskiego Grania. Dodatkowe autobusy po koncercie

Fot. Sylwia DUDEK

W związku z organizacją na lotnisku Dąbie koncertu Męskie Granie w piątek i sobotę (12-13 lipca) uruchomione zostaną dodatkowe kursy komunikacji miejskiej po koncercie.

Kursowanie linii tramwajowej 2 w skróconej relacji Turkusowa – Plac Rodła zostanie przedłużone do godz. 1.30, z częstotliwością co 10 minut. Kursy zjazdowe (od godz. 0.49) będą realizowane różnymi trasami (jako linia 8 do Gumieniec, linia 7 do zajezdni Pogodno przez ul. Mickiewicza, linia 2 do zajezdni Pogodno przez ul. Piłsudskiego lub przez ul. Arkońską, do zajezdni Golęcin przez pl. Rodła).

W godzinach 23.45-1.30 uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 800 w relacji Osiedle Bukowe – Osiedle Słoneczne – Hangarowa – Brama Portowa – Plac Kościuszki (przystanek 10422), z częstotliwością co 4-5 minut.

W kierunku pl. Kościuszki obsługiwane będą przystanki: Hangarowa, Basen Górniczy, Wyszyńskiego, Brama Portowa, Plac Zwycięstwa, Krzywoustego, Plac Kościuszki. W kierunku Osiedla Bukowego obsługiwane będą przystanki: Hangarowa, Rondo Ułanów Podolskich, Jaśminowa ZUS, Torfowa (nż), Bagienna, Struga Zajezdnia (nż), Wiosenna, Łubinowa, Osiedle Słoneczne, Rondo Regana (nż), Kolorowych Domów, Osiedle Bukowe.

Kursy na odcinkach plac Kościuszki – Hangarowa i Osiedle Bukowe – Hangarowa będą realizowane jako techniczne.

Kursy o godzinie 01.29 i 01.34 realizowane będą z Osiedla Bukowego do Polic – obsługiwane przystanki: Hangarowa, Basen Górniczy, Wyszyńskiego, Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła i dalej jak trasa linii 107. Przystanki na trasie linii 107 będą funkcjonować jako „na żądanie”.

Dla linii 2 i 800 od godz. 23.30 do zakończenia kursowania przystanki „Hangarowa” będą funkcjonować jako stałe.

(k)