Od wtorku zmiany. Uważniej przez ul. Matejki

Fot. Mirosław Winconek

We wtorek (16 lipca) od godzin porannych zostanie wprowadzony kolejny etap czasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Matejki w Szczecinie. Warto się już teraz z tym zapoznać.

Wygrodzony będzie chodnik, istniejąca zatoka autobusowa z prawoskrętem i kolejny pas ruchu na odcinku od ul. Bazarowej do ul. Malczewskiego. Jezdnia ulicy Matejki dla kierunku do placu Rodła zwężona zostanie do jednego pasa ruchu. Dopuszczona zostanie jedynie jazda na wprost i skręt w prawo w ul.Malczewskiego. Skręt w lewo na skrzyżowaniu w ul. Malczewskiego nie będzie dozwolony.

Objazd dla skręcających w lewo poprowadzony zostanie przez ul. Jana Kazimierza (od skrzyżowania z ul. E. Plater, Jana Kazimierza do Malczewskiego).

Utrzymane zostaną wszystkie istniejące przejścia dla pieszych. Nie planuje się zmian w istniejącym programie sygnalizacji świetlnej. Nie zmieni się również lokalizacja przystanku tymczasowego.

Prace na tym etapie i utrudnienia będą trwały około 7 dni. Zmiany związane z zamknięciem 2 pasów ruchu wprowadzone zostają na potrzeby wykonania robót branży sanitarnej – budowy wpustów deszczowych zlokalizowanych w jezdni.

Więcej szczegółów na temat tych zmian (wraz z mapkami) dostępnych jest na stronie: www.zditm.szczecin.pl.

(sag)