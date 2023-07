Kopią i kręcą. Szczerbcowa i Wały Chrobrego z utrudnieniami [GALERIA]

Na ul. Szczerbcowej prowadzone są prace, które wymusiły zamknięcie jezdni. Dodatkowo na sąsiednich Wałach Chrobrego nastąpi zamknięcie w związku z kręceniem zdjęć do filmu. Fot. Ryszard Pakieser

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęła się wymiana części kanału ogólnospławnego na ulicy Szczerbcowej. Wykonawca skorzysta z zamknięcia ulicy ze względu na prace innego podmiotu. Po realizacji wszystkich robót ZDiTM ma w planie wymianę nakładki na całym odcinku wyłączonej obecnie z ruchu ulicy. Dla kierowców oznacza to jednak kilkutygodniowe kłopoty.

- Rozpoczynamy roboty budowlane polegające na wymianie odcinka kanału ogólnospławnego o średnicy 300 mm i długości 50 m w ul. Szczerbcowej od skrzyżowania z ul. Jarowita w kierunku Wałów Chrobrego - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Szczecinie. - Po przeprowadzeniu inspekcji kamerą stwierdzono, że światło istniejącego kanału ogólnospławnego z kamionki jest mocno zawężone i nie nadaje się do przeprowadzenia bezwykopowej renowacji.

Wykonawca – firma Waste Daniel Jaworski - powinien zrealizować prace do końca miesiąca, tak aby ulica była przejezdna do sierpniowych wydarzeń planowanych w tej części miasta.

W związku z prowadzonymi w tym miejscu pracami do 5 sierpnia br. nastąpiło zamknięcie jezdni ulicy Szczerbcowej na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego. Zmianie uległa trasa kursowania linii 70 i 90. Od przystanku ,,Starzyńskiego’’ autobusy kursują ul. Starzyńskiego – ul. Wawelską – ul. Wały Chrobrego i od przystanku ,,Teatr Współczesny’’ swoją stałą trasą.

Dodatkowo w związku z kręceniem zdjęć do filmu „The Good Grief” w dniach 18-19 lipca w ciągu ul. Wały Chrobrego wystąpią utrudnienia w ruchu.

- Ograniczenie na czas przygotowań i trwania zdjęć na planie filmowym będzie obowiązywało od 18 lipca od godz. 22 do 19 lipca do godz. 6. W tym czasie zostanie zamknięta ul. Wały Chrobrego na odcinku od ul. Szczerbcowej do ul. Jarowita - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM. ©℗

ToT