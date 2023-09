Zamek Książąt Pomorskich - przywracają historyczny kolor elewacji

Prace związane z odtworzeniem historycznej kolorystyki poszczególnych elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczęły się od strony skrzydła południowego. Zastosowana barwa została wybrana w oparciu o analizę kolorystyki jasnych historycznych tynków w kolorze naturalnym, natomiast detal jest opracowany kolorystycznie w nawiązaniu do barwy piaskowca.

- Do oryginalnej kolorystyki odniesiono się już w latach 50. XX wieku podczas planowanej odbudowy zamku. Wtedy to decyzją służb konserwatorskich przystąpiono do odbudowy książęcego zamku w formie z ostatniej fazy panowania Gryfitów, przywracając późnogotycki styl dla południowego skrzydła oraz renesansowy dla pozostałych - wyjaśnia dr Małgorzata Gwiazdowska, pełniąca ze strony zamku nadzór konserwatorski nad inwestycją „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".

