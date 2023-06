Od piątku "Męskie Granie”. Koncertowe autobusy i tramwaje

Powrót z piątkowych i sobotnich koncertów ułatwią dodatkowe autobusy i tramwaje. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Jedno z największych wydarzeń plenerowych w tym roku rozpoczyna się już w piątek. Mowa o koncertach w ramach "Męskiego Grania". Przygotowaniami zajęty jest nie tylko organizator, ale także miejskie służby. Gotowy jest plan dodatkowej komunikacji, kończą się prace porządkowe, które ułatwią dojście i korzystanie z terenu koncertu.



- W dniach 16 i 17 czerwca komunikacja miejska będzie jeździła dłużej, pojawią się także dodatkowe linie, które ułatwią powroty z koncertów - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM Szczecin. - W rejonie wydarzenia pojawią się dodatkowi pracownicy Nadzoru Ruchu, aby poinformować i pomóc, w razie potrzeby.

Dla osób, które zdecydują się na koncerty dojechać samochodem, organizator przygotowuje parking od strony ulicy Przestrzennej. Miasto zachęca jednak do korzystania z transportu zbiorowego. W piątek i sobotę uruchomione zostaną dodatkowe kursy komunikacji miejskiej po koncercie.

Kursowanie linii tramwajowej 2 zostaje przedłużone do godz. 1.30. Linia kursować będzie do godz. 0.30 co 10 minut, następnie co 6 minut. Kursy zjazdowe (od godz. 0.48) będą realizowane naprzemiennie przez pl. Rodła i pl. Kościuszki.

W godzinach 23.44–1.30 uruchomiona zostaje dodatkowa linia autobusowa 800 w relacji Os. Bukowe – Os. Słoneczne – Hangarowa – Brama Portowa – Plac Kościuszki, która będzie kursować z częstotliwością co 4–5 minut. W kierunku pl. Kościuszki obsługiwane będą przystanki: Hangarowa, Basen Górniczy, Wyszyńskiego, Plac Zwycięstwa, Krzywoustego, Plac Kościuszki, a w kierunku Os. Bukowego: Basen Górniczy, Hangarowa, Rondo Ułanów Podolskich, Jaśminowa ZUS, Bagienna, Struga Zajezdnia, Wiosenna, Łubinowa, Os. Słoneczne, Rondo Reagana, Kolorowych Domów, Os. Bukowe.

Ponadto kursy o godzinie 01.44 i 01.48 realizowane będą z Os. Bukowego do Polic – obsługiwane przystanki: Hangarowa, Basen Górniczy, Wyszyńskiego, Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła i dalej jak trasa linii 107. Przystanki na trasie linii 107 będą funkcjonować jako „na żądanie”.

ToT