Niebezpieczne niedopatrzenie. Truli szczury, teraz trują psy?

Kiedy kołobrzescy urzędnicy na początku marca ogłosili rozpoczynającą się deratyzację w miejskich parkach, ci, którzy w nich systematycznie spacerują, przyjęli tę wiadomość z zadowoleniem.

Widywane gdzieniegdzie szczury nie były najlepszą wizytówką kurortu. Deratyzacja miała potrwać miesiąc. Apelowano przy tym do właścicieli psów, aby uważali na swoje czworonogi. Wyłożone w parkach przynęty mogłyby być dla nich skrajnie niebezpieczne. Przez miesiąc psy trzymano na uwięzi, nie pozwalając im na zbliżanie się do oznaczonych stosownymi informacjami miejsc. Akcja oficjalnie zakończyła się 31 marca, a nieoficjalnie nadal trwa. Przedsiębiorstwo, które zajmowało się na zlecenie magistratu tępieniem niechcianych gryzoni, nie usunęło swoich pułapek ze wszystkich miejsc. Jeszcze dzisiaj natknąć się można na nie w okolicy chętnie uczęszczanych parkowych ścieżek. Nasz fotoreporter dostrzegł kilka nieopodal kompleksu kortów tenisowych.

– Aż strach pomyśleć, co by się mogło stać psu, który zjadłby jakąś szczurzą przynętę. Zakończenie deratyzacji powinni zweryfikować urzędnicy, a nie my, spacerowicze. Mam nadzieję, że firma, która na zlecenie miasta tępiła gryzonie, szybko naprawi swoje niedopatrzenie i usunie potencjalnie szkodliwe substancje z miejskich parków – mówi właścicielka czworonożnego Aresa.

Redakcja „Kuriera Szczecińskiego” dołącza się do prośby spacerowiczów. ©℗

