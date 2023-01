Szczury na Niebuszewie. Mieszkańcy czekają na interwencję

Niedawno pisaliśmy o pladze szczurów w podwórku przy ul. Krasińskiego w Szczecinie. Kolejny sygnał od zaniepokojonych mieszkańców dotarł z ul. Ofiar Oświęcimia.

– W pobliżu budynku przy ul. Ofiar Oświęcimia 16 biegają szczury, są też widoczne dziury w ziemi, które robią gryzonie – mówił jeden z mieszkańców. – Sytuacja wymaga pilnej reakcji.

Budynek znajduje się na terenie os. Piastowskiego i jest administrowany przez SM „Wspólny Dom”.

– Odszczurzanie przeprowadzamy dwa razy do roku – poinformowała Elżbieta Różycka, administratorka osiedla Piastowskiego. – Deratyzację zlecamy jesienią i wiosną. W praktyce są to miesiące wrzesień i kwiecień. Usługę wykonuje na nasze zlecenie specjalistyczna firma zewnętrzna, która posiada odpowiedni sprzęt i uprawnienia.

W tym wypadku jest to „Zakład Tępienia Owadów i Gryzoni. Odkażanie Pomieszczeń – Marcin Małolepszy”.

– Odszczurzanie przeprowadzamy wszędzie sukcesywnie i zgodnie z harmonogramem – twierdzi Marcin Małolepszy. – Obecnie nie mamy żadnego zgłoszenia z terenu osiedla Piastowskiego.

Zostawiając wokół budynków mieszkalnych odpadki – ogryzki, resztki chleba czy mięsa, zachęcamy szczury do pobytu w pobliżu ludzkich siedzib. Na ilość szczurów ma też wpływ ich zdolność do szybkiego tempa rozmnażania się do 6 razy w roku!

– Szczury są bardzo mądre i mają hierarchiczną strukturę populacji. Potrafią zmienić taktykę i styl bytowania. Trudno jest z nimi walczyć. I musimy robić to wszyscy, m.in. poprzez niedokarmianie szczurów – zwraca uwagę M. Małolepszy. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI