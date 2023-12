Nie żyje studentka Akademii Sztuki. Tragiczny bilans eksplozji w budynku uczelni

Nie żyje Maria Majcher, studentka Akademii Sztuki w Szczecinie, która ucierpiała wskutek eksplozji w budynku uczelni przy ul. Kolumba. Na stronie uczelni przeczytamy: "Z głębokim smutkiem informujemy, że dziś rano odeszła nasza studentka Maria Majcher. Nie sposób pogodzić się z tym tragicznym faktem. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Marysi składamy najszczersze wyrazy współczucia. Społeczność Akademii Sztuki w Szczecinie".

Studentka, razem z dwiema wykładowczyniami, została ranna w wybuchu, do jakiego doszło w lipcu. Akademia Sztuki zamieściła wtedy w internecie oświadczenie podpisane przez rektor uczelni prof. Mirosławę Jarmołowicz: „Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym zdarzeniem. W tej chwili nasze myśli kierujemy do rannej studentki i wykładowczyń, które są pod opieką lekarzy. Żywimy nadzieję, że wszystkie wrócą do zdrowia. Uczelnia współpracuje ze służbami wyjaśniającymi okoliczności zdarzenia”.

– To największa tragedia w historii naszej uczelni. Jesteśmy poruszeni – mówił dr Mikołaj Iwański, prorektor ds. artystyczno-naukowych AS. – Nie słyszałem, żeby do czegoś podobnego doszło w jakiejkolwiek innej uczelni artystycznej w Polsce. Chcę podkreślić, że dwie panie doktor, które ucierpiały, całe swoje życie zawodowe poświęciły temu, czym zajmowały się w niedzielę, czyli historycznym technikom graficznym. Jedna z nich zajmuje się tym od 20 lat.

Budynek przy ul. Kolumba został zamknięty.

(as)