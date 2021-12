Na nowym Teatrze Polskim zawisła wiecha

Na kominie scenicznym nowego Teatru Polskiego w Szczecinie zawisła wiecha. Oznacza to, że zakończył się ważny etap tej inwestycji - kompleks teatralny osiągnął założoną w projekcie wysokość.

Podczas uroczystości zawieszenia wiechy obecny był między innymi marszałek senatu RP Tomasz Grodzki. Mówił tak:

- To dla mnie niezwykły zaszczyt i duma, że będzie nam dane zawiesić wiechę na tej unikalnej inwestycji. Jestem pod ogromnym wrażeniem wizji artystycznej architektów, jakości wykonania jak również pomysłu na ten nowy Teatr Polski. To będzie jedna z ikon naszego miasta i wypełniona wizjami artystycznymi oaza najwyższej sztuki. Cieszę się, że dobiega ona do szczęśliwego finału. Szczecin i Pomorze Zachodnie uwielbia teatr, mieszkańcy łakną sztuki, więc jestem pewny, że życie do tych wspaniałych obiektów wejdzie szybko i na najwyższym, artystycznym poziomie.

Według marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza o tym, aby w Szczecinie powstała profesjonalna scena dramatyczna, mieszkańcy marzyli od dziesięcioleci. A teraz te marzenia udaje się wcielić w życie. Prace, zapewnił marszałek, idą zgodnie z harmonogramem i nawet pandemia ich nie opóźniła.

- Już niebawem Teatr Polski zagości w swojej nowej siedzibie i ugości w niej wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. „Teatr nasz widzę ogromny” tak powiedział kiedyś dyrektor Adam Opatowicz. Ta wizja właśnie się spełnia o czym świadczy dzisiejsze zawieszenie wiechy - zakończenie kolejnego, ważnego etapu budowy - stwierdził marszałek.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 9 czerwca 2021 r.

(as)