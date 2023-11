Myśliwy, który postrzelił żołnierza, pozostanie na wolności - zdecydował Sąd Okręgowy w Szczecinie [GALERIA]

Sąd Okręgowy w Szczecinie nie zgodził się z prokuraturą. Fot. Ryszard Pakieser

Myśliwy, który śmiertelnie postrzelił żołnierza 12. Brygady Zmechanizowanej, pozostanie na wolności. Tym samym Sąd Okręgowy w Szczecinie podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego, na którą zażalenie złożyła szczecińska prokuratura.

Zażalenie prokuratury, która chciała dla myśliwego aresztu, było rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w czwartek rano. Decyzja: mężczyzna nie musi czekać na proces za kratami.

- W tym przypadku nie zachodzi obawa matactwa - wyjaśnia sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy SO w Szczecinie. - Nie ma też groźby, że z powodu wysokiego wymiaru kary oskarżony mógłby uciec.

W tym momencie temat więzienia jest zamknięty.

Przypomnijmy: 15 listopada na Pasie Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo w Szczecinie zginął młody żołnierz 12. Brygady Zmechanizowanej. Rzecznik tej formacji, mjr Błażej Łukaszewski, przekazał, że „doszło do nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego przez osobę trzecią, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 12. Brygady Zmechanizowanej”.

Jak się okazało, żołnierz został postrzelony. Zatrzymano dwóch myśliwych. Jeden z nich usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, nieudzielenia pomocy, a także przestępstwa narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz kłusownictwa. Drugiemu z mężczyzn zarzucono nieudzielenie pomocy i kłusownictwo. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe i dozór policji. Dla tego pierwszego, któremu grozi kara 5 lat więzienia, prokuratura chciała aresztu. Sąd się na to nie zgodził.

W sprawie tragedii na Pasie Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo oświadczenie wydał Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Przeczytamy w nim: „Teren, gdzie doszło do zdarzenia, leży w granicach administracyjnych miasta Szczecin i nie stanowi on w żadnej części obwodu łowieckiego. Nadto zatrzymane w toku postępowania osoby nie prowadziły w tym terenie żadnych czynności związanych z wykonywaniem polowania. Według wstępnych ustaleń, zatrzymani to pracownicy jednej z firm zajmujących się odłowem i uśmiercaniem dzików na terenach miejskich. Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie przekazał wniosek do okręgowego rzecznika dyscyplinarnego celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie". ©℗

(as)