Kot konał w męczarniach, myśliwy kręcił film

Szczecińska prokuratura zajmuje się sprawą filmiku, który nagrał myśliwy z Koła Łowieckiego „Hodowca" z siedzibą w Bralęcinie, w gminie Dolice. Mężczyzna zamiast odgonić swoje psy od kota, rejestrował, jak go atakują i zagryzają na śmierć.

Właściciel psów rasy terier walijski, stworzonej do polowań na lisy, zające i borsuki, nie zareagował, gdy jego dwa pupile napadły na kota, który przeskoczył przez płot. Pozwolił, by go zagryzły. Jakby tego było mało, nagrał film, którym potem chwalił się kolegom.

Do naszej redakcji trafiło nagranie z tego zdarzenia. Jest bardzo drastyczne.

- Świadkowie byli przesłuchiwani w tej sprawie przez policję - mówi nasz informator. - Ten myśliwy jak zobaczył, że jego psy dobrały się do kota, to zamiast je odgonić, wszystko nagrał. A potem się chwalił, że ma taki filmik i jakie to on ma ostre psy. Jednemu się pochwalił, drugiemu. I w końcu sprawa dotarła do policji. Właścicielka miała rozpoznać na filmie swojego kota. Dla mnie zachowanie tego myśliwego jest szokujące. Rozumiem, że psy mogły dopaść kota, ale powinien je zacząć odganiać, a nie łapać za

