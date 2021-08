Minister Gliński oczekuje zażegnania konfliktu w Akademii Sztuki

Liczę na to, że spór w Akademii Sztuki uda się rozwiązać, a były rektor wróci do pracy na uczelni - powiedział minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński podczas wizyty w Szczecinie. Mówił też o tym, w jaki sposób jego resort wspiera regionalną kulturę i regionalny sport. A także o olimpiadzie.

Minister chwalił Akademię Sztuki. Ocenił, że najmłodsza szczecińska uczelnia warta jest wsparcia z centrali.

- Akademia Sztuki jest specyficzna, łączy różne dziedziny sztuki w sposób kreatywny, interesujący - mówił minister. - Byłem zaangażowany w istotny etap jej rozwoju. Zakupiliśmy ze środków publicznych Pałac Ziemstwa Pomorskiego, uczelnia może się rozwijać dzięki temu.

A potem polityk przeszedł do kontrowersji, o których jako pierwszy pisał "Kurier Szczeciński" - czyli do zwolnienia z Akademii Sztuki jej byłego rektora, prof. Dariusza Dyczewskiego. Profesor otrzymał wypowiedzenie za krytyczne uwagi pod adresem nowych władz uczelni, którymi podzielił się z czytelnikami „Kuriera” w tekście z początku marca. Były to uwagi m.in. na temat sytuacji finansowej uczelni obecnie rządzonej przez prof. Mirosławę Jaromołowicz. Zdaniem władz te wypowiedzi były nieprawdziwe. Stąd zwolnienie. Sprawa trafiła do sądu pracy.

- Jesteśmy umówieni na to, że razem z planami rozwojowymi będziemy starali się uspokoić sytuację konfliktową na uczelni - zdradził Gliński. - Mam nadzieję, że problemy dla dobra tej uczelni zostaną rozwiązane w sposób pokojowy, mediacyjny. Dotyczy to także przywrócenia do pracy poprzedniego rektora. Często tak bywa, że zwłaszcza po okresie wyborczym następują pewne procesy, które, mówiąc delikatnie, utrudniają współpracę. Lepiej dla wszystkich będzie, jeżeli ten konflikt zostanie rozwiązany, wszyscy się domówią, jak wspólnie pracować na rzecz instytucji. Chcemy dalej wspierać uczelnię. Ale żeby ją wspierać z czystym sumieniem, mając na uwadze dobro publiczne i pogodzenie wszystkich interesów, to ten konflikt musi być zażegnany. Jedno z drugim łączę. Nie ukrywam tego.©℗

Alan Sasinowski