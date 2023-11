Miasto przejmuje Pioniera. Podwyżki i obelgi na sesji

Wtorkowa sesja miała burzliwy przebieg. Szczecińscy radni zgodzili się na zakup kina "Pionier" i podwyżkę podatku od nieruchomości, ale padały przy tym obelgi. Fot. Dariusz GORAJSKI

Tylko w jednej sprawie szczecińscy radni byli jednomyślni i wyjątkowo zgodni. Dzięki temu miasto stanie się właścicielem najstarszego na świecie kina działającego nieprzerwanie w tym samym miejscu. Pozostała część wtorkowej sesji przebiegła jednak w atmosferze wzajemnego przerzucania się zarzutami, straszenia Niemcami, a nawet obrażaniem.

Przed podjęciem uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U2 położonego przy al. Wojska Polskiego nr 2 w Szczecinie”, czyli zakupu legendarnego kina „Pionier” radni dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do doprowadzenia do porozumienia z obecnymi właścicielami. Transakcja ma być sfinalizowana do końca roku (na październikowej sesji radni zarezerwowali w budżecie na ten cel 2 mln zł), a kino, z wyjątkiem zwyczajowej przerwy świątecznej, ma działać bez przerwy. Nie wiadomo jeszcze, czy jedyne miejskie kino będzie miało programy i ulgi np. dla uczniów i seniorów.

- Aby zapewnić płynne przejęcie, mamy pewne uzgodnienia z właścicielami, które dają nam czas wypracować formułę i będzie to też moment na określenie programu, czy zniżek - tłumaczy Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

Uchwałę poparło 27 radnych - wszyscy obecni na sali.

Niestety, nie obyło się bez przykrych momentów. Radni dyskutowali też o podwyżce podatku od nieruchomości, która w przypadku mieszkań będzie wynosiła ok. 1 zł miesięcznie. Zgodnie z przewidywaniami została przyjęta. Za podniesieniem stawek przemawiały m.in. zmniejszające się wpływy budżetu miasta z tytułu podatku PIT. Radni Koalicji Obywatelskiej obwiniają o to rząd PiS, radni PiS z kolei zarzucają Platformie wiele innych podwyżek i nierealne obietnice składane po ostatnich wyborach parlamentarnych. Dodają, że to dzięki rządowi PiS sytuacja w kraju się poprawia, inflacja maleje, płace rosną i realizowane są kolejne inwestycje.

Dyskusja i coraz gorętsza wymiana zdań wymknęła się jednak spod kontroli. Zarzucając nieudolność członkom KO przewodniczący klubu PiS Marcin Pawlicki odnosząc się do Przemysława Słowika z „Zielonych” nazwał go spadochroniarzem. Szczecińskiego radnego wystawiono w wyborach do Sejmu w Koszalinie, gdzie nie odniósł sukcesu.

- Dziękuję za każdy oddany na mnie głos, chociaż w ten sposób mogłem przyczynić się do historycznego zwycięstwa opozycji i przegranej PiS - skomentował Przemysław Słowik.

Radny Pawlicki na tym jednak nie poprzestał i użył sformułowania "zielona kanalia".

- Ja tego tak nie zostawię. Nie ma mojej zgody na to, by ktokolwiek z moich klubowych koleżanek czy kolegów był obrażany - zareagował Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO. - Napiszę w tej sprawie do władz PiS, bo nie wiem, czy chcą, by taki człowiek ich reprezentował. Napisze nawet do pana prezesa Kaczyńskiego, jeśli nie zareaguje przewodniczący Joachim Brudziński, który z panem Pawlickim jest skoligacony. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI