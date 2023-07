Nowi ambasadorzy i medal za zasługi w rocznicę urodzin Szczecina [GALERIA]

Ambasadorami Szczecina zostali Agnieszka Skrzypulec-Szota oraz duet Catz`n Dogz. Fot. Dariusz GORAJSKI

Dwa tytuły Ambasadora Szczecina wręczono w środę podczas uroczystej sesji Rady Miasta, w 78. rocznicę ustanowienia polskiej administracji. Była to także okazja do wręczenia Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina. Medal otrzymał prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu. Z tego też powodu sesję zbojkotowali radni klubu PiS.

- Mam pełną świadomość, że wiele już laudacji wygłoszono na pana cześć - rozpoczął swoją wypowiedź radny Marek Kolbowicz. - Pana osiągnięcia w dziedzinie transplantologii są powszechnie znane. Jest pan osobą, która żyje dla innych. Kieruje panem pasja, praca i zaangażowanie. Trzeba być wizjonerem i mieć odwagę, by realizować plany, które wykraczają poza zwykłe ramy.

Prof. Tomasz Grodzki to nie tylko senator i Marszałek Senatu. To także profesor nauk medycznych, transplantolog, członek wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń medycznych.

- Medal za zasługi to dla mnie kolejne ważne wyróżnienie. Przed laty otrzymałem równie zaszczytny tytuł Ambasadora Szczecina. Gdziekolwiek jestem i gdziekolwiek rzuci mnie los, promuję i będę promował Szczecin - zapewniał Tomasz Grodzki. - Szczecin to miasto niezwykłe, które się prężnie rozwija. Dumne, czasem przehandlowane, ale nigdy nie było zdobyte. Zawsze z radością i przyjemnością tu wracam, bo jest to miasto, które stwarza dobre warunki swoim mieszkańcom. Miasto często niedoceniane, położone na rubieżach, ale jest to jedno z lepszych miast do życia i spełnia istotną rolę nie tylko w basenie Morza Bałtyckiego.

Przyznanie Medalu za Zasługi oprotestowali radni klubu PiS, którzy nie pojawili się na sesji. Przybył jedynie radny Dariusz Matecki, który demonstrował planszę, na której umieścił informację, że Tomasz Grodzki już 835 dni chowa się za immunitetem, zamiast się go zrzec i stanąć przed prokuratorem.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie tytułów Ambasadora Szczecina. przyznano go wielokrotnej medalistce mistrzostw Polski i świata w żeglarstwie, mistrzyni olimpijskiej z Tokio, Agnieszce Skrzypulec-Szocie. Dwukrotna laureatka plebiscytu na Sportowca Roku Kuriera Szczecińskiego nie mogła osobiście odebrać tytułu, ponieważ aktualnie przebywa we Francji. W liście odczytanym przez jej matkę zapewnia jednak, jak bardzo dumna jest z tego, że urodziła się w Szczecinie, tu zdobyła wykształcenie i rozwija swoją karierę.

- Miałam propozycje przeprowadzenia się choćby do Trójmiasta, ale żadne pieniądze nie są w stanie zastąpić dumy z faktu zdobywania medali dla swojego miasta i promowania go - napisała laureatka.

Ambasadorami Szczecina został w tym roku także duet Catz`n Dogz. Tworzą go Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk. Na scenie muzyki klubowej są obecni od 20 lat. Ich występów mieli okazji wysłuchać na żywo słuchacze z całego świata, od Stanów Zjednoczonych przez Japonię po Nową Zelandię. Z powodzeniem remiksują utwory innych artystów. Ich projekty regularnie zyskują uznanie w oczach krytyków. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI