Maturalny sprawdzian szczecińskich uczniów. Pisali język polski

Tak początek maturalnego egzaminu z języka polskiego wyglądał w V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Prawie 3 800 absolwentów szczecińskich szkół ponadpodstawowych pisało w czwartek pisemną maturę z języka polskiego. Przed nimi kolejnych pięć obowiązkowych egzaminów. Potrwają do 23 maja.

Czwartkowy egzamin rozpoczął się o g. 9. Na jego zdanie młodzi ludzie mieli cztery godziny. Pierwsi maturzyści z V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie zaczęli wychodzić ze szkoły przed g. 12.

- Wydaje mi się, że ta matura była dosyć łatwa. Pytania były schematyczne i proste. Na przykład o koncepcje przedstawione w "Dziadach" i "Kordianie" o roli Polski jako państwa - powiedział Maciej. - Zdać na pewno zdam. Uczyłem się dwa dni. Egzaminy na poziomie podstawowym są raczej łatwe. Jeszcze nie wiem, na jaką uczelnię będę zdawał.

Podobne wrażenie miał Mateusz.

- Bez zaskoczeń - ocenił. - Moją uwagę zwróciło nawiązanie do mesjanizmu i winkelriedyzmu. Ewentualnie z tym mógłbym mieć problem. Reszta bez problemu. Do matury przygotowywałem się przez dwa lata, brałem korepetycje z polskiego. Po tych dwóch latach mogę stwierdzić, że napisałem to na spokojnie. Wyzwaniem będą dla mnie egzaminy rozszerzony z matematyki i chemii. Chcę iść na medycynę i dlatego muszę to dobrze napisać. Będę zdawał na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Chciałbym zostać w Szczecinie, a to jest bardzo dobra uczelnia.

Absolwenci czteroletnich liceów zdawali egzamin dojrzałości w Formule 2023. Natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpili do egzaminu w Formule 2015. W Formule 2015 tematami były lektury "Pan Tadeusz" i "Przedwiośnie" oraz wiersz Ewy Lipskiej do interpretacji.

W piątek maturzyści zmierzą się z językiem obcym, w poniedziałek - z matematyką. Czekają ich jeszcze egzamin pisemny z wybranego przedmiotu dodatkowego oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Matury ustne rozpoczną się 10 maja.

Arkusze egzaminacyjne będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych ok. g. 14 w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o g. 9, i ok. g. 19 w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o g. 14.

Wszyscy tegoroczni maturzyści poznają wyniki 7 lipca.©℗

Wcześniejsza informacja

W czwartek od godz. 9 absolwenci szczecińskich liceów i techników piszą egzamin maturalny z języka polskiego.

W tym roku egzamin maturalny zdają w Szczecinie 3023 osoby uczęszczające do szkół publicznych oraz 733 absolwentów szkół niepublicznych.

Najwięcej emocji wzbudza matura w nowej formule. Przystępują do niej po raz pierwszy uczniowie, którzy ukończyli 8-letnią podstawówkę i czteroletnie licea z nową podstawą programową. Otrzymali oni dwa arkusze: pierwszy podzielony na dwie części (język polski w użyciu i test historyczno-literacki) oraz drugi z dwoma tematami wypracowania do wyboru.

Bliższa dotychczasowym wzorcom jest matura 2023 w formule 2015 r., która składała się z dwóch części – tzw. czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi pisemnej, gdzie do wyboru są trzy tematy.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące tematów maturalnych z języka polskiego, ale na ich weryfikację trzeba poczekać do zakończenia egzaminów.

