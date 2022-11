Maturzystki zdały egzaminy na 100 procent!

Zakończyła się IX edycja projektu „Matura na 100 procent”. Pięć tegorocznych maturzystek z Pomorza Zachodniego, za swoje szczególne osiągnięcia, otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Triumfowały uczennice ze Szczecina i Koszalina.

Z wyróżnionymi w Szczecinie spotkał się marszałek Olgierd Geblewicza i członka zarządu Stanisław Wziątek.

– Jako gospodarz Pomorza Zachodniego, jestem bardzo dumny, że wśród najwybitniejszych polskich maturzystów znalazły się mieszkanki naszego regionu. Serdecznie gratuluję i życzę wam dalszych sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

– To pierwszy ważny egzamin w życiu młodego człowieka. Wasze wysokie wyniki świadczą o latach sumiennej i systematycznej pracy – dodał członek zarządu Stanisław Wziątek.

Aby znaleźć się w gronie najlepszych, młodzież musiała zdawać maturę po raz pierwszy, przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych albo uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, a także zdać – w przypadku licealistów – co najmniej dwa egzaminy na poziomie rozszerzonym, albo – jeśli dotyczyło to technikum – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Z każdego egzaminu maturalnego uczeń liceum musiał uzyskać wynik co najmniej 90 procent, natomiast technikum – 85 procent. Z co najmniej jednego przedmiotu musieli też uzyskać wynik 100-procentowy.

W IX edycji projektu „Matura na 100 procent”, organizowanego przez krakowską fundację Zawsze Warto, spośród 268 257 zdających egzaminy maturalne w 2022 roku kryteria regulaminowe spełniło 95 maturzystów z całej Polski. To finaliści tegorocznej edycji. Wśród nich są maturzystki z Pomorza Zachodniego: Olga Chamionek i Oliwia Wojtkowiak z XIII LO w Szczecinie, Sandra Osińska z II LO w Koszalinie, Barbara Tur z II LO w Szczecinie i Daria Jaszczak z XIV LO w Szczecinie. Spośród wszystkich finalistów Kapituła wyłoniła 27 laureatów, w tym jedną maturzystkę z województwa zachodniopomorskiego: to Daria Jaszczak z XIV LO w Szczecinie.

Zdolne maturzystki otrzymały nie tylko dyplomy od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, ale także stypendium, które dla laureatki wyniosło 5 tys. zł, a dla finalistek po 2,5 tys. złotych.

