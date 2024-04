Łowił bez zezwolenia w okresie ochronnym

Fot. KMP Szczecin

43-latek łowił ryby bez zezwolenia na Kanale Cegielinka, mimo że obowiązuje tam obręb ochronny. Otrzymał mandat karny za brak wymaganego pozwolenia, natomiast za złamanie zakazu usłyszy zarzuty.

Policjanci z Referatu Wodnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie niezależnie od pory dnia, warunków atmosferycznych oraz sezonu nie zaprzestają kontroli akwenów pod kątem występowania zagrożeń dla mieszkańców regionu oraz ochrony środowiska naturalnego.

Tym razem kontrolując Kanał Cegielinka, gdzie ustanowiony jest obręb ochronny, zauważyli na pomoście wędkarza, który łowił ryby metodą gruntową. Wędkarz nie miał zezwolenia Polskiego Związku Wędkarskiego. Powiedział, że nie widział znajdującej się na początku drogi tabliczki z informacją o obrębie ochronnym.

Mężczyzna został zatrzymany i dowieziony do Komisariatu Policji Szczecin Dąbie. Za brak wymaganego zezwolenia otrzymał mandat karny.

Policja przypomina: kto narusza zakaz połowu w obrębie ochronnym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, ponadto sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa oraz zasądzić nawiązkę na rzecz uprawnionego do rybactwa.

(K)