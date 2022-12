Kontrolują miejsca handlu żywymi rybami w Szczecinie

Jak zawsze przed świętami w sklepach trwa przedświąteczne zainteresowanie zakupem ryb, w szczególności karpia. Szczecińscy policjanci odwiedzili placówki handlowe oraz targowiska miejskie, by sprawdzić w jakich warunkach prowadzony jest handel. Zwracali uwagę na kwestie związane ze sprzedażą żywych ryb oraz legalności ich pochodzenia.

Zwierzęta też odczuwają ból. Przenosząc żywego karpia w torbie, jesteśmy zobowiązani zapewnić mu wystarczającą ilość wody i miejsca. Rybę należy uśmiercić humanitarnie, tak, aby oszczędzić jej zbędnego bólu i stresu. Jeśli kupujemy żywą rybę, należy zadbać, aby miała wystarczająco dużo wody, zwykła torebka foliowa nie może przywierać do powierzchni ryby. Wielkość torby używanej do przenoszenia żywej ryby musi być wystarczając, aby zwierzę znajdowało się w naturalnej pozycji, ciało nie może być wygięte, czas transportu żywej ryby do domu powinien być jak najkrótszy.

- Zwierzę to nie rzecz, to istota zdolna do odczuwania bólu, której należy się humanitarne traktowanie - przypomina mł. asp. Rafał Nicki z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policje Szczecinie.

W przypadku ujawnienia złego ich traktowania ryb, policjanci apelują o kontakt pod numerem alarmowym 112. Ustawa o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzęciem przewiduję karę do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku szczególnego okrucieństwa, kara ta wzrasta do 5 lat. (K)

Sonda