Kontrolerzy kontra gapowicz. ZDiTM: film nie przedstawia całej sytuacji

Zrzuty ekranu z filmu przedstawiającego interwencję kontrolerów.

W sobotę napisaliśmy o filmie, na którym nagrano brutalną interwencję kontrolerów wobec pasażera bez biletu, który za wszelką cenę próbował opuścić autobus. Do sprawy ustosunkowała się policja oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Zapytaliśmy policję o to, czy zdarzenie zostało zgłoszone.

- Do tej pory mężczyzna utrwalony na nagraniu nie złożył żadnego zawiadomienia, ponadto patrol policji nie był wzywany na miejsce. W powyższej sprawie złożono natomiast zawiadomienie, dotyczące udostępnienia nagrania z wizerunkami osób, bez ich zgody. Trwają czynności - poinformował asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Obszerny komentarz w sprawie wystosował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:

- W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 27.07.2024 r. w autobusie linii 811, w którym kontrolerzy ujawnili pasażera podróżującego bez biletu, ZDiTM informuje, że sprawa jest aktualnie wyjaśniania - przekazał Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM. - Kontrolerzy biorący udział w zajściu złożyli obszerne wyjaśnienia, z których wynika, że pasażer nie posiadał biletu i nie okazał dowodu tożsamości. W momencie, w którym kontrolerzy, zgodnie z procedurą, próbowali uniemożliwić mu opuszczenie pojazdu, mężczyzna zaczął im grozić użyciem przemocy. Reakcja kontrolerów będzie przedmiotem dalszej szczegółowej analizy. Należy również podkreślić, że zamieszczony w internecie film nie przedstawia całej sytuacji i jest zlepkiem zmontowanych przez autora ujęć. Niemniej jednak zaistniała sytuacja wskazuje na potrzebę zrewidowania i uszczelnienia funkcjonującego obecnie systemu kontroli. W najbliższym czasie wypracowane i wprowadzone zostaną jeszcze bardziej szczegółowe procedury, uwzględniające różne scenariusze i sytuacje z udziałem pasażerów i kontrolerów, które mogą mieć miejsce w pojazdach komunikacji miejskiej. Kontrolerzy wezmą również udział w dodatkowych szkoleniach, m.in. w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. Kontrolerzy zostaną również wyposażeni w kamery, które będą rejestrowały przebieg kontroli pasażerów. W ten sposób unikniemy niejasności w analogicznych do opisanej powyżej sytuacjach. Nagrania mogą stanowić też materiał dowodowy dla śledztw policyjnych. Dodatkowo, analiza zebranego w ten sposób materiału pozwoli na dalsze usprawnianie procesu kontroli biletów, zarówno pod kątem jego efektywności, jak i komfortu oraz bezpieczeństwa obu stron. Podobne sytuacje wskazują także na potrzebę nadania kontrolerom rangi funkcjonariuszy publicznych, co od dawna postulujemy. ZDiTM przypomina także, że samowolne oddalenie się w trakcie kontroli jest wykroczeniem i podlega karze, w związku z czym o zdarzeniu zostanie zawiadomiona policja. ©℗

Agata JANKOWSKA

