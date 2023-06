Ponad 200 razy bez biletu! Pasażerowie komunikacji miejskiej jadą i nie płacą

Wystarczy wydać 2 zł, by autobusem czy tramwajem w Szczecinie przejechać 15 minut. Za 5 zł możemy podróżować 2 godziny. To niewiele, a mimo to tysiące osób nie kasują biletów. Co więcej - wielu pasażerów kasowanie biletu uważa za ujmę na honorze. A kontrolerzy w ich mniemaniu to nieuki, nieudacznicy i ludzie, których trzeba piętnować. To i tak tylko najbardziej delikatne określenia. Większość nie nadaje się do powtarzania.

- W tym roku do 31 maja przeprowadzono 39 507 kontroli. Ujawniono 10 845 pasażerów podróżujących bez ważnego biletu - przyznaje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Natomiast w 2022 roku w tym samym okresie przeprowadzono 25 800 kontroli i ujawniono 7064 pasażerów podróżujących bez ważnego biletu.

Niechlubną rekordzistką widniejącą w ewidencji od października 2004 r. jest kobieta, która została przyłapana na jeździe bez ważnego biletu 219 razy, a jej zadłużenie z tego tytułu wynosi już ponad 48 tys. zł.

Tysiące przeprowadzonych kontroli to efekt pracy zaledwie 21 osób. Dlatego miasto chce zatrudnić kolejne 10

