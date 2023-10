Kolizja tramwaju z samochodem. Poszkodowany pasażer

Co to za idiota tak wjeżdża pod tramwaj?

Ard von Mexen

2023-10-11 16:52:59

Durna maksyma polskich kierowców "cmentarze są pełne tych, co mieli pierwszeństwo" sprawdzona w praktyce. Pasażer samochodu w szpitalu. I to była ta łagodna wersja lekcji konfrontowania swojej ignorancji i głupich powiedzonek z rzeczywistością. Na przejeździe kolejowym puszkarz może już nie mieć tyle szczęścia. Czy zmusi to takich do refleksji? Przypuszczam, że wątpię.