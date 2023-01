Kolejny tramwaj ostrzelany w Szczecinie? Służby wyjaśniły sprawę

„Kolejny tramwaj został ostrzelany!" - taka informacja w piątek 27 stycznia wczesnym popołudniem obiegła internet. Do zdarzenia miało dojść w okolicach przystanku „Konopnickiej" w Szczecinie. Policja i spółka „Tramwaje Szczecińska" nie potwierdzają zdarzenia.

- Tramwaj linii 7 rzeczywiście zjechał ok. godz. 12.50 do zajezdni Pogodno z powodu pękniętej szyby - potwierdza Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki. - Ale w naszej ocenie nie wygląda to na ostrzał.

Potwierdzają to policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce i dokonali wstępnych czynności. Wszystko wskazuje na to, że do pęknięcia szyby doszło od wewnętrznej strony. Nic nie wskazuje, by był to ostrzał. ©℗

ToT