Strzelali do autobusów, wpadli i znowu uciekli. Teraz szuka ich policja

Strzelali do autobusu i tramwajów, zostali zatrzymani przez policję. Trafili do Policyjnej Izby Dziecka, potem do odpowiednich placówek. Dwóch z trzech sprawców szybko jednak uciekło, a policja znowu ich szuka.

Do ostrzelania autobusu przy ul. Niemcewicza w Szczecinie doszło tuż przed wigilią, dwóch tramwajów w rejonie ul Potulickiej - tuż po Nowym Roku. Policja szybko zatrzymała nastolatków, którzy nie tylko strzelali z repliki broni, ale mieli także środki odurzające.

- Trafili do Policyjnej Izby Dziecka. Następnie dwóch z nich zostało skierowanych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, a najmłodszy, 14-latek, do placówki opiekuńczo-wychowawczej - przypomina mł. asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Niestety dwóch z nich - 14-latek z placówki opiekuńczej i jego 2 lata starszy kolega przebywający w jednym z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, szybko uciekli. Policja ponownie ich szuka.

- Nie oznacza to jednak, że unikną odpowiedzialności - tłumaczy Paweł Pankau. - Dokumentacja związana m.in. z ostrzelaniem pojazdów komunikacji miejskiej trafiła do Sądu Rodzinnego, który rozpatrzy sprawę. ©℗

