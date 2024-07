Kasa do wzięcia, czyli sąsiedzi rządzą. Rusza nowa „Złota Wspólnota”

Właśnie ruszyła 5. edycja „Złotej Wspólnoty” – konkursu adresowanego do grup sąsiedzkich z rejonu trzech szczecińskich osiedli: Centrum, Śródmieście-Zachód oraz Turzyn.Fot. ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki

Wystarczy mieć pomysł i dobrych sąsiadów, żeby sięgnąć po środki na realizację swej inicjatywy. „Mogą to być zielone nasadzenia, mikromural, postawienie ławki czy osiedlowej biblioteczki, prywatny pokaz filmu albo warsztaty dla młodszych i starszych. To wy decydujecie, a my finansujemy” – zasady nowej edycji konkursu „Złota Wspólnota” przedstawiają organizatorzy: ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki i Stowarzyszenie „Oswajanie miasta”.

Nagrodą w konkursie są 2 tysiące złotych. Kasa do wzięcia, ale nie dla każdego. Konkurs jest bowiem skierowany do mieszkańców wyłącznie trzech ze szczecińskich osiedli: Centrum, Śródmieście-Zachód oraz Turzyn.

– Dotychczas nagrodziliśmy kilkanaście sąsiedzkich ekip, które na lepsze zmieniły swoje najbliższe otoczenie. Podobnie jak w poprzednich, także w tej edycji wybierzemy aż pięć „Złotych Wspólnot”. Zwycięzcy będą mogli zdecydować, na jakie działanie na ich podwórku przeznaczymy 2 tys. zł – zachęcają organizatorzy.

Wspólnoty mogą już teraz zgłaszać swój udział w konkursie. Jednak czasu na przemyślenie projektów do zrealizowania w trybie sąsiedzkim mają sporo – do 2 sierpnia br. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.srodek.szczecin.pl/zlota-wspolnota.

W formularzu każda ze wspólnot powinna wskazać, na co planuje przeznaczyć przyszłą nagrodę. Nie tylko jaki jest jej pomysł na wspólne sąsiedzkie działanie, ale również jak jej mieszkańcy zamierzają się zaangażować w realizację tego przedsięwzięcia i jakiego dodatkowego, prócz finansowego, wsparcia przy tym od organizatorów konkursu oczekują.

– Masz super sąsiadów? Chcecie coś wspólnie zrobić na waszym podwórku czy ulicy? Macie ochotę zgarnąć na ten cel 2 tysiące złotych? Zgłoście się do naszego konkursu. Czekamy na zgłoszenia! – deklarują: ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki oraz Stowarzyszenie „Oswajanie miasta”. – Chcesz dowiedzieć się więcej o konkursie, to przyjdź na dyżur 17 lub 31 lipca, w godz. 17-19 do ŚRODKA przy ul. bł. Królowej Jadwigi 43/u1.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „ŚRODEK. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji 2023-2024”, koordynowanego przez Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” i współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin. ©℗

(an)