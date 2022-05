Szansa na zmianę i zastrzyk gotówki. Ruszyła nowa „Złota wspólnota”

Ławka, minimural, a może zieleniec? Wybór będzie należał do tych wspólnot mieszkaniowych, które zdecydują się na udział w konkursie i zwyciężą, zdobywając środki na realizację podobnie niewielkich inwestycji.

To nie jest oferta dla wszystkich szczecińskich wspólnot mieszkaniowych. Lecz wyłącznie dla funkcjonujących w obszarze osiedli: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn. Mowa o konkursie pn. „Złota wspólnota”, organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”, prowadzące ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki.

Właśnie ruszyła jego trzecia edycja. Z tegorocznej puli jest do wzięcia 10 tysięcy złotych. Zostaną rozdysponowane między 5 zwycięskich „złotych wspólnot”, które przedstawią najlepsze pomysły na zmianę otoczenia swych nieruchomości na lepsze.

– Każda ze wspólnot otrzymała wsparcie w wysokości 2000 zł. Zwycięzcy będą mogli określić, na jakie działanie na ich podwórku przeznaczą te środki. Mogą to być zielone nasadzenia, mikromural, postawienie ławki czy osiedlowej biblioteczki, prywatny pokaz filmu czy warsztaty dla młodszych i starszych. Lista pomysłów się nie kończy, bo najlepsze są te „szyte na miarę”, czyli realnie odpowiadające potrzebom konkretnych wspólnot – zapowiada Paulina Stok-Stocka ze ŚRODKA.

Wspólnoty mają czas do 21 maja br. na zgłoszenie swojego udziału w konkursie. Należy to zrobić na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie: www.srodek.szczecin.pl/zlota-wspolnota. Można też wysłać materiał wideo, foto, rysunkowy czy opisowy, którego nie da się dołączyć do tego formularza, na adres: kontakt@srodek.szczecin.pl. Ważne, by taki materiał został przesłany z e-maila osoby zgłaszającej, czyli wypełniającej konkursowe zgłoszenie.

W formularzu każda ze wspólnot powinna wskazać, na co planujecie przeznaczyć 2000 zł nagrody. Nie tylko jaki jest jej pomysł na wspólne sąsiedzkie działanie, ale również jak jej mieszkańcy zamierzają się zaangażować w realizację tego przedsięwzięcia i jakiego dodatkowego, prócz finansowego, wsparcia przy tym od organizatorów konkursu oczekują.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trybie niemal błyskawicznym. Organizatorzy zapowiadają bowiem ogłoszenie wyników już 27 maja br., czyli w Europejski Dzień Sąsiada. ©℗

