Ponad 66 ton martwych ryb wydobyto z Odry w naszym regionie

Ponad 66 ton śniętych ryb wydobyto z Odry od soboty do wtorku - poinformowały służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego. Ryby trafiły do utylizacji.

Komentarze

Krys 2022-08-18 21:12:25 Teraz mówią tak jak niemcy, że to prawdopodobnie toksyczne algi Tylko już milczą że te trójce algi występują w wodach zasolonych, a takie ścieki walą do odry zakłady KGHM czyli powiązane ze skarbem państwa. Teraz już wiadomo dlaczego tak się spieszyli z wyjaśnieniem tego zatrucia.

@arogancja 2022-08-18 13:23:53 To jakiś niemiecki zaKałOwany uPOśledzeniec

do do @ Arogancja 2022-08-18 11:52:18 POdobno pisofobia zwiększa ślad węglowy? więc wyluzuj będziesz bardziej eKO. Skoro znasz już przyczyny i sprawcę tej eko katastrofy na Odrze to zgłoś to do organów ścigania. Jeśli się potwierdzi to dostaniesz 1 mln PLN. A na razie POwstrzymaj się w ferowaniu przedwczesnych wyroków bo wyjdziesz na tym jak Tusk na rtęci. Totalna KOmpromitacja.

@do @ Arogancja 2022-08-18 08:48:58 Po pierwsze nie ma znaczenia czy ryba umiera od kału i uryny czy innego środka chemicznego. Po drugie żałosna narracja o odpadach bytowych w sytuacji gdy w Warszawie były również nieoczyszczone ścieki przemysłowe rozcieńczone bytowymi... Jedno jest pewne, należy wprowadzić monitoring stanu rzek w Polsce ciegly i w czasie rzeczywistym, wtedy udałoby się mieć informacje przynajmniej kiedy i gdzie coś się w rzece stało. Pisowski rząd zawiódł tak jak zawiodłyby poprzednie rządy Polin.

do @ Arogancja 2022-08-18 05:44:20 Co ty porównujesz katastrofę na kilkanaście lat , aż Odra się odrodzi z pojedynczym zrzutem rozrzedzonych odpadów bytowych ???? Nieźle masz zryty czerep Pisowski pachołku :))

@ Henryk 2022-08-17 19:11:05 Po co szczujesz ? Słowa POnoć i POdobno to są właśnie argumenty totalnej oPOzycji.

@Obraz 2022-08-17 17:20:58 W monopolowych cukru nie sprzedają.

Algi 2022-08-17 14:43:53 Niemiecki profesor z Berlina odrzuca teorię Tuska o skażeniu rtęcią Odry. Bada Odrę 30 lat i twierdzi że to trujące algi. Pozostaje zbadać kiedy Morawiecki z Kaczyńskim posadzili w Odrze trujące algi. Niewykluczone że pomagali im inni sprawcy

do Paweł 2022-08-17 14:37:46 Nie feruj wyroków za wcześnie i nie szukaj kozła ofiarnego. Nie znamy jeszcze przyczyny tej ekologicznej tragedii, ani ewentualnego sprawcy. Należy wprowadzić nowe procedury obiegu informacji, alertów oraz stałego monitoringu wód, poboru i badania próbek, także z tzw. ujęć pitnych. Należy zinwentaryzować i regularnie monitorować wszystkie firmy i zakłady produkcyjne oraz inne podmioty rozlokowane wzdłuż naszych rzek, które z uwagi na swoją działalność gospodarczą mogą mieć wpływ na środowisko.

Z internetu 2022-08-17 14:32:25 W marcu 2022 rybacy podnieśli larum że w Kanale Gliwickim pływają tony martwych ryb. Wody Polskie podjęły rutynowe czynności czyli nic. Potem powtarzało się to praktycznie co miesiąc. Znów rutynowe nic nie robienie. W lipcu zlecono kontrolę w Bumar Łabędy w Gliwicach jako podejrzanego. I coś wszystko ucichło. Obecnie gorączkowo poszukuje się kogoś kto zaświadczy że w tamtym czasie widział tam Tuska, Putina i Merkel jak z wynurzonej ruskiej łodzi podwodnej razem wylewali coś z beczek do wody.

Henryk 2022-08-17 14:13:40 Proponuję wszystkie martwe ryby dostarczyć Kaczyńskiemu na grilla. Ponoć w momencie gdy ryby umierały, Kaczyński urządził sobie grilla w ogrodach Ministerstwa Obrony Narodowej przy ulicy Klonowej w Warszawie i świetnie się bawił z Błaszczakiem, Adamczykiem i Brudzińskim. Niech sobie teraz te rybki zjedzą.

@ Arogancja 2022-08-17 14:03:53 Gdzie byliście jak Wisła szambem i śniętymi rybami do Bałtyku płynęła ? Trzymaliście kciuki za Rafała ? Wtedy obecny rząd rękoma żołnierzy WP stawiał na Wiśle dwa razy most pontonowy żeby ratować wasze tyłki. Podziękowania za to nie dostał. Jak rozumiem, wiedzę o poziomie rtęci w Odrze także czerpaliście z tzw. "wolnych mediów" ? Musiały być wiarygodne skoro sam Donek poszedł w tę narrację i zaliczył mega wtopę razem z panią marszałek woj. lubuskiego. KOmpromitacja taka że skala tego nie ogarnia

Obraz rządów PiS 2022-08-17 13:55:59 Martwe ryby w Odrze, w sklepach nie ma cukru, a węgiel sprowadzamy z RPA. Orwell by się nie powstydził.

Polska czeka 2022-08-17 13:33:37 Czy premier Morawiecki przestanie wreszcie kłamać i wytłumaczy Polakom skąd się wzięła rtęć w Odrze?

@Stefan 2022-08-17 13:27:55 Wszystkie 66 ton zostaną wysłane do winnego zaniedbań w sprawie zatrucia Odry czyli do premiera Morawieckiego.

Paweł 2022-08-17 13:26:23 Tu powinna zadziałać prokuratura w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Wody Polskie.

Anita 2022-08-17 13:05:06 Wyślijcie parę ryb do Sztabu Kryzysowego żeby zbadali czy jest ta niemiecka rtęć ze starorzecza

Stefan 2022-08-17 12:42:56 Gdzie sztab kryzysowy Tuska bo trzeba coś zrobić jest 66 ton

minister Mockba 2022-08-17 12:12:23 Dlaczego rząd PiS ukrywa informacje o obecności rtęci w Odrze, skoro niemieckie służby potwierdziły jej obecność?

@Anita 2022-08-17 12:06:18 Nie fotografowano, ale wysłano same śnięte ryby w ilości 100 kilogramów do siedziby Urzędu Wojewódzkiego prosto na biurko wojewody Boguckiego. Będzie mógł się wśród nich sfotografować.

Brawo PiS 2022-08-17 12:04:16 Brawo Morawiecki. Akcja zatrucia Odry bardzo udana.

Arogancja 2022-08-17 11:32:51 W ostatnich latach, od kiedy w Polsce rządzi partia Prawa i Sprawiedliwości, w spółkach Skarbu Państwa milionerami zostało aż 66 osób — wynika z raportu opublikowanego przez Wirtualną Polskę. Przepraszam jak widzę te cyfrę to aż mnie agresja bierze. Mam dość tych kolesi siedzących na stołkach i nie potrafiących wysłać pisemka do premiera o katastrofie w Odrze. Kiedy my o zanieczyszczeniu wiedzieliśmy z Faktów to premier jeszcze nic nie wiedział bo on tylko Wiadomości i Nowogrodzka.