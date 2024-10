Jest opinia ws. sprawcy wypadku na pl. Rodła. Niepoczytalny, ale czy bezkarny?

Najpierw przyznał się do winy. Potem za linię obrony przyjął niepoczytalność. Skutecznie, jak się okazuje. Do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie właśnie dotarła opinia sądowo-psychiatryczna potwierdzająca, że w chwili zdarzenia - czyli w trakcie powodowanej katastrofy w ruchu lądowym, usiłowania zabójstwa wielu osób i ucieczki z miejsca tragedii - nie wiedział, co robi.

Komentarze

Na luzie 2024-10-28 17:37:25 Wyrok: Terapia wolnościowa plus witaminy.

aaa 2024-10-28 17:22:01 A kogo to obchodzi, że niepoczytalny? Normalnie do pierdla do końca życia i tyle.

Edek 2024-10-28 16:51:21 Ha,ha,ha jak byl niepoczytalny to powinien przebywać na szpitalnym oddziale zamkniętym a nie za kółkiem pojazdu. Typowy manipulant.Musi mieć mocne plecy. Dla mnie winny i do paki do konca swoich dni bo jest niepoczytalny i nie może funkcjonować w normalnym spoleczenstwie.Wyrazy współczucia dla wszystkich poszkodowanych w tej zbrodni i ich bliskich .