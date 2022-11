Jarmark się szykuje. Kramy i atrakcje ruszą już w piątek

Domki już stoją w alei między placem Adamowicza a placem Lotników – znaczy to, że Jarmark Bożonarodzeniowy zbliża się wielkimi krokami. Obejmie – poza wymienioną aleją – także plac Lotników, aleję kwiatową oraz deptak Bogusława. Zagości w centrum Szczecina na niemal trzy tygodnie: kramy będą czynne od 2 do 22 grudnia. Jarmark to nie tylko przedświąteczny handel, atrakcji dla małych i dużych będzie tu bez liku.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy ponownie wprowadzi w miejską przestrzeń magię świąt. W drewnianych domkach szczecińscy przedsiębiorcy, rękodzielnicy i gastronomicy będą sprzedawać swoje wyroby: świąteczne ozdoby do domów i mieszkań, świerkowe stroiki, bombki i inne dekoracje. Nie zabraknie rękodzieła, które można kupić jako upominek dla bliskich pod choinkę. Na pewno pojawią się kramy z pierogami, wędlinami i ciastami. Lokalni wytwórcy zaserwują miody, nalewki, rzemieślnicze piwa. Jak co roku odwiedzający jarmark szczecinianie i turyści napiją się tu gorącej czekolady albo grzanego wina, zjedzą kołacza albo bigos.

Sporo uciech zaplanowano dla najmłodszych: wizyty Mikołaja, konkursy plastyczne i animacje w specjalnej strefie dla dzieci, słodkie smakołyki. Furorę na pewno zrobią główne atrakcje jarmarku – młyńskie koło wysokie na 15 metrów z dziesięcioma gondolami, które stanie tuż przy zegarze słonecznym w alei kwiatowej i dwie karuzele dla dzieci: jedna zamontowana zostanie przy młyńskim kole, druga przy pl. Adamowicza.

Tradycyjnie jarmark ozdobią choinki, które przystroją dzieci ze szczecińskich przedszkoli i szkół.

Jarmark w trzech lokalizacjach: w alei kwiatowej, przy placach Adamowicza i Lotników będzie czynny przez siedem dni w tygodniu. W piątki i soboty będzie działał do godziny 23, w pozostałe dni do godziny 20. Natomiast świąteczna strefa na deptaku Bogusława będzie czynna tylko w weekendy – do godz. 20.

