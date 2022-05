IPN szuka fotografii z zamieszek z sierpnia 1982 roku

Szczeciński Instytut Pamięci Narodowej poszukuje zdjęć ze starć z Milicją Obywatelską, jakie zdarzyły się w naszym mieście w sierpniu 1982 roku. Doszło wtedy co najmniej do trzech dużych bitew.

- 10 sierpnia 1982 r. odbył się w Szczecinie pogrzeb tragicznie zmarłych syna i synowej Mariana Jurczyka - opowiada prof. Sebastian Ligarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Szczecinie. - Sam przewodniczy NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego został dowieziony z ośrodka odosobnienia ze Strzebielinka. Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej doszło do przepychanek pomiędzy funkcjonariuszami ZOMO a zgromadzonymi, którzy według milicji, chcieli odbić Mariana Jurczyka. Kilka godzin później doszło do walk w rejonie katedry między ZOMO a szczecinianami.

Do kolejnych manifestacji oraz walk doszło w Szczecinie 18 i 31 sierpnia 1982 r. Nauczona doświadczeniem z maja 1982 r. oraz 10 sierpnia milicja wraz z wojskiem oraz brygadą Wojsk Ochrony Pogranicza rozbijała gromadzące się grupy młodzieży i robotników starając się nie dopuścić do większych demonstracji przemierzających ulice miasta. W ciągu tych kilku dni zatrzymano blisko 300 osób, z który część aresztowano, innych postawiono przed kolegiami do spraw wykroczeń i skazano na kary grzywny.

IPN poszukuje "ikonograficznych odwołań" do tych wydarzeń. Dlatego prosi wszystkie osoby posiadające zdjęcia z tamtego okresu o kontakt pod mailem oddzial.szczecin@ipn.gov.pl lub pod numerem telefonu 91/312 94 00.©℗

(as)