Głośno i kolorowo na szczecińskim dworcu. Orkiestra już gra!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od niedzielnego (29 stycznia) poranka, a w Szczecinie naprawdę głośno. Już po godz. 8 na peronie 1. Dworca Głównego PKP zgromadziło się kilkaset osób. Przygotowano dla nich kanapki i gorące napoje. Wkrótce potem nadjechał skład pociągów hybrydowych, prowadzony przez najnowszy pociąg w barwach WOŚP i Festiwalu Pol’and’Rock.

O godz. 9.07 pociąg został uroczyście przy dźwiękach orkiestrowego hymnu odprawiony do Kołobrzegu, gdzie wyjątkowo podjedzie nawet pod latarnię morską. Tam będzie go można oglądać do ok. godz. 13. Każdy - na dowolnej stacji i w pociągu może wspomóc WOŚP, wolontariusze są bowiem wszędzie. Także przejazd z dworca w Kołobrzegu pod latarnię morską odbędzie się nie na podstawie biletu, a za datek do puszki. To kolejna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przygotowana na 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Zawsze zachęcamy do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w tym roku po raz pierwszy Orkiestra głośno zagra w wyjątkowym pociągu, który od kilku tygodni kursuje po Pomorzu Zachodnim - wyjaśnia marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”. Fundacja WOŚP planuje wyposażyć polskie szpitale w urządzenia, które pozwolą na szybką diagnostykę zakażeń.

W południe orkiestrowe atrakcje rozpoczną się (tradycyjnym biegiem "Policz się z cukrzycą") na szczecińskiej Łasztowni. Atrakcji nie zabraknie też w "Ogrodach Śródmieście" przy ul. Wielkopolskiej. W obu tych miejscach o godz. 20 odbędzie się też "światełko do nieba". ©℗

Tekst i filmy: ToT

Fot. Dariusz GORAJSKI