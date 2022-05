Więcej par skorzysta z in vitro. Także Szczecin i Nowogard

Sejmik zachodniopomorski zdecydował, że pary ze Szczecina i Nowogardu, które chciałyby w 2022 roku skorzystać z procedur in vitro, otrzymają taką szansę. To kolejne – po Koszalinie i Kołobrzegu – dwa samorządy, które zdecydowały o kontynuacji działań na rzecz leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Na tegoroczną realizację programów otrzymają finansowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. W sumie to ponad 170 tys. zł.

Zarówno Gmina Nowogard, jak i Miasto Szczecin mają zatwierdzone programy leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla swoich mieszkańców. Nowogard do końca 2022, a Szczecin do końca 2024 roku. Do pierwszego z samorządów trafi 33 tys. zł, drugiego 140 tys. zł.

– To piąty rok z rzędu, kiedy wychodzimy naprzeciw społecznym oczekiwaniom i udzielamy samorządom wsparcia, by mogły umożliwić swoim mieszkańcom leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Warto to robić, bo posiadanie potomstwa to największe szczęście dla przyszłych rodziców – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Szczecin po wsparcie sięgnął czwarty raz. W 2022 roku otrzyma 140 tys. zł. Dzięki przyznanemu wsparciu pary mogą ubiegać się o dofinansowanie dwóch zabiegów w kwocie do 5 tys. zł każdy przy przeprowadzeniu w całości przynajmniej jednej procedury. W poprzednich trzech latach wsparcie na in vitro przyznane Szczecinowi przez Urząd Marszałkowski wyniosło 425 tys. zł.

Nowogard skorzysta z marszałkowskiej pomocy po raz trzeci. Podobnie jak w latach 2020-2021 otrzyma 33 tys. zł. Pary mogą się starać o dofinansowanie do 10 tys. zł na jedną procedurę przy założeniu pokrycia 50% poniesionych kosztów.

Urząd Marszałkowski przyznaje fundusze na procedury in vitro od 5 lat. Jak dotąd przekazano na ten cel ponad 700 tys. zł. Dofinansowanie otrzymywały samorządy miejskie ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Nowogardu i Szczecinka. W 2022 roku po pomoc sięgnęły cztery gminy. W marcu uczynił to Koszalin i Kołobrzeg, w maju Nowogard oraz Szczecin.

