Dym z autobusu komunikacji miejskiej na Szosie Polskiej

Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek rano na przystanku autobusowym na ul. Szosa Polska w Szczecinie. Z autobus komunikacji miejskiej zaczął wydobywać się dym.

Jak informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, nie jest to jednak pożar autobusu. - Zadziałał system automatycznego gaszenia silnika. Prawdopodobnie jest to awaria, gdyż nie było żadnego powodu do jego uruchomienia. Będziemy to sprawdzać - powiedziała nam rzeczniczka.

Na miejscu interweniuje straż pożarna. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w przejeździe.

(k)