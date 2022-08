Pożar autobusu na szczecińskich Gumieńcach

R

2022-08-07 10:53:04

Ciekawe czy w końcu prokuratura zajmie się ta sprawą bo jest to już czwarty taki przypadek tej firmy na Gumiencach a jest to narażanie ludzi na utratę zdrowia a nawet życia strach jeździć takimi wrakami czy miasto czeka NATO by ktoś zginol???PKS powinien stracić uprawnienia do przewozu osób.