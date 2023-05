Dwa lata więzienia dla szczecińskiego rapera?

Wstępne badanie narkotestem wykazało obecność w organizmie rapera niedozwolonych substancji. Fot. Ryszard PAKIESER

Nawet dwa lata pozbawienia wolności grożą jednemu ze szczecińskich raperów, który kilka dni temu został zatrzymany do kontroli przez policję. Mężczyzna prowadził samochód mimo braku uprawnień. A to być może niejedyne jego przewinienie.

- Mogę jedynie potwierdzić zatrzymanie do kontroli pojazdu, którym kierował 46-letni mężczyzna - mówi kom. Anna Gembala, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Mężczyzna zachowywał się dziwnie, więc wykonano test, który wstępnie wykazał obecność niedozwolonych substancji w jego organizmie. Dla potwierdzenia wyników została pobrana krew do badań.

Te wyniki trafią już jednak do prokuratury, która przejęła sprawę. I od wyników zależy, czy wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje. Pewne jet jednak to, że raper prowadził samochód, mimo że już wcześniej zatrzymano mu prawo jazdy. Tylko za ten czyn grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, którą na razie się cieszy. ©℗

ToT