Duch Puszczy się ulotnił. Zlikwidowali nielegalną bimbrownię

Likwidacja nielegalnej bimbrowni pod Koszalinem. Fot. KAS

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali posesję w jednej z podkoszalińskich miejscowości, gdzie produkowany był nielegalny alkohol o nazwie „Duch Puszczy”. Pomysłowy „przedsiębiorca” ulokował swoją linię produkcyjną w przydomowym garażu.

Pracownicy KAS, których w działaniach wspierali funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, w garażu znaleźli w sumie 27 litrów alkoholu i 270 litrów zacieru do jego produkcji.

- Dodatkowo zatrzymaliśmy sprzęt wykorzystywany do nielegalnej produkcji alkoholu, butelki, etykietki z nazwą „Duch Puszczy” i nakrętki do butelek. Towar zabezpieczyliśmy jako dowód w sprawie - wyjaśnia Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Teraz sprawą zajmie się komórka dochodzeniowo-śledcza Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Za nielegalne wytwarzanie alkoholu grożą poważne kary. Jeśli wytwarzany alkohol ma znaczną wartości, produkująca go osoba może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Natomiast uczynienie stałego źródła dochodu z domowego wytwarzania alkoholu etylowego grozi jeszcze surowszą karą - pozbawieniem wolności do trzech lat.

KAS przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, gdyż może on być niebezpieczny dla zdrowia. - Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku - twierdzi Małgorzata Brzoza.

(k)