Bimbrownik odpowie przed sądem

Alkohol zabezpieczony w bimbrowni wykrytej w powiecie koszalińskim Fot. KAS

Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali działającą na terenie powiatu koszalińskiego bimbrownię.

Gdy wkroczyli do nielegalnie prowadzonej wytwórni, znaleźli tam plastikowe pojemniki i szklane butle z alkoholem. W sumie zabezpieczono 49 litrów bimbru różnej mocy oraz aparaturę służącą do jego produkcji. Były to przygotowane do sprzedaży trunki 40-, a nawet 55-procentowe.

Mężczyzna zajmujący się na swojej posesji nielegalnym procederem usłyszał już zarzut produkcji alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestrów. Grozi mu za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do jednego roku. ©℗

(pw)