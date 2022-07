Druga edycja trasy Tour de Konstytucja. O praworządności na pl. Solidarności

REKLAMA

Komentarze

Obywatel 2022-07-27 20:06:12 Naszym prawem obywatelskim jest to żeby sędziowie złodzieję alkoholicy i gwałciciele nigdy nie byli dopuszczeni do zawodu prawnika. Gwarantuje nam to KONSTYTUCJA! To towarzystwo wzajemnej adoracji nie ma wstydu organizując takie spędy dla ludzi o niskim poziomie intelektualnym.

Brak tu kultury. 2022-07-27 20:05:40 Jeśli nie będzie Marty - Wypier***- Lempart, to nie przyjdę.

Konstytucja... 2022-07-27 19:56:49 Konstytucja powiadacie sędziowie. A art 4 konstytucji? W jaki sposób naród może wybrać sędziego i gdy ten sprzeniewierzy się swojemu stanowisku (jak np ten co ukradł 50zł) w jaki sposób naród może takiego sędziego odwołać. Zły rząd, zły parlament, złego prezydenta mamy prawo co kilka.lat zmienić w demokratycznych wyborach a co z sędziami? W jaki demokratyczny sposób (powszechne wybory) możemy was powołać i odwołać? Np Gąciarka który łamie konstytucję w parazawiązku zawodowym sędziów Justitia?

Jarek 2022-07-27 18:53:30 To w kolejce po browary pod biedrą stoi więcej ludzi niż w tym heppeningu. To oznacza że zdrowa tkanka społeczeństwa jeszcze nie dotknęła tour de koństytucja