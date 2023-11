„Dobry Start” na finiszu. Wnioski tylko do 30 listopada

Fot. Agata Jankowska

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o „300+” z programu „Dobry Start” - to pieniądze na wyprawkę szkolną dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej aż do 20. lub 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności ucznia. Od 1 lipca do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił w Zachodniopomorskiem ponad 56 milionów złotych z tytułu tych świadczeń.



W kraju kwota przekazanego dofinansowania do wyprawki szkolnej w edycji 2023/2024 to niemal 1,4 mld złotych.

- W województwie zachodniopomorskim rodzice złożyli przeszło 140 tys. wniosków o rządową pomoc w zakupie wyprawek - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS w Szczecinie.

Program "Dobry start" to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. Nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, nie obejmuje również studentów.

Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia potrzebnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych, a nawet w placówkach policealnych. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie: przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

(kel)