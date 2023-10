Całkiem nowy Alert Szczecin. Ma być szybciej i lepiej

Fot. Anna Gniazdowska

Ma już niemal 10 lat i pomogła w rozwiązaniu tysięcy problemów. W ostatnim czasie jednak zawodziła, miasto pracowało więc nad jej aktualizacją Do pobrania jest już aplikacja Alert Szczecin w wersji 3.0. To nowa i odświeżona wersja systemu, który umożliwia szybkie zgłaszanie różnego rodzaju nieprawidłowości występujących na terenie miasta.

– System został uruchomiony w 2014 r. i od tego czasu zgromadził już ponad 14 tys. użytkowników, a za jego pośrednictwem załatwiono ponad 50 tys. spraw – przypomina Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. – Co można zgłosić poprzez Alert? Praktycznie wszystko, co rzuci nam się w oczy i przeszkadza, np. dziurę w ulicy, krzywy chodnik, uszkodzoną ławkę lub jakiś element placu zabaw, brak kosza na śmieci lub przepełniony kosz, a także dzikie wysypisko czy zarośnięty skwer. Zgłoszenie takiej sprawy przez Alert Szczecin to zaledwie kilka kliknięć i zero formalności. Co ważne, w aplikacji można nie tylko zgłosić sprawę, ale także obserwować postęp prac nad jej realizacją.

Nowa, ulepszona wersja systemu została stworzona na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz opinii i sugestii samych użytkowników. System, tak jak do tej pory, obejmuje bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne oraz serwis www. Ulepszone i rozszerzone zostały natomiast jego funkcjonalności, np. możliwość precyzyjnego oznaczenia lokalizacji zdarzenia na mapie, niezależnie od tego, gdzie znajduje się zgłaszający. Uszczegółowiono także zakres realizowanych spraw, rozbudowując drzewo kategorii zgłoszeń o kilkanaście nowych kategorii – m.in.: wiaty przystankowe, znaki drogowe, uszkodzone place zabaw, wraki, dzikie zwierzęta, co pozwoli sprawniej delegować poszczególne zgłoszenia do realizacji. Nowością jest także możliwość dodawania zgłoszeń bez logowania przez stronę internetową.

Alert 3.0 to także – jak zachwala miasto – nowoczesny i przejrzysty interfejs, oferujący bezproblemową i intuicyjną obsługę. Aplikacja działa szybciej, a problemy techniczne, które dotykały już starszą wersję, zostały wyeliminowane.

Kolejnym udogodnieniem ma być to, że wszystkie konta dotychczasowych użytkowników zostaną automatycznie przeniesione do nowej wersji systemu. Po zalogowaniu do konta wyświetlona ma być informacja o konieczności aktualizacji i sposobie jej dokonania. Archiwum alertów oraz wszystkie zgłoszenia w toku realizacji pozostają dostępne pod adresem www.archiwum.alertszczecin.pl.

Alert Szczecin 3.0 dostępny jest pod dotychczasowym adresem www.alertszczecin.pl i do ściągnięcia bezpłatnie na urządzenia mobilne w sklepach internetowych, w zależności od posiadanego systemu, w sklepie Google Play oraz App Store. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI